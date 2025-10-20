CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье искусственный интеллект помогает получать парковочное разрешение

На региональном портале оптимизировали услугу по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений. Теперь ей могут воспользоваться еще несколько категорий граждан, а процесс получения услуги упростила нейросеть. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Возможность оформить парковочное разрешение онлайн появилась в феврале 2025 г. Тогда услугой могли воспользоваться члены многодетных и приемных семей. Сейчас она стала доступна владельцам электромобилей, покупателям абонементов и резидентам. Кроме того, в услугу внедрили добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы, а также наличие действующего разрешения в реестре», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Прочее» – «Транспорт». Получить, внести изменения, продлить или исключить парковочное разрешение могут физические и юридические лица (владельцы абонементов).

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение шести рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов

У больниц серьезные проблемы от защиты от БПЛА. Она глушит медоборудование

«Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году

Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы

В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024