Кубсат «Геоскана» начал отслеживать морской трафик

Спутник «ИнноСат3» приступил к целевой работе по тестированию приемников автоматической идентификационной системы (АИС) разработки «Геоскана». Кубсат позволяет получать актуальную информацию о морском трафике по всей Земле. Спутниковая АИС дополняет наземные системы, обеспечивая глобальный охват и возможность в реальном времени отслеживать местоположение, скорость и направление движения морских и речных судов. Разработка спутника «ИнноСат3» стала частью проекта, реализуемого в рамках грантовой программы «доращивания» поставщиков корпораций. Оператором программы выступает Центр поддержки инжиниринга и инноваций. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Для резервирования каналов приема и проверки разных схемотехнических решений на спутнике работают два независимых приемника АИС разработки Геоскана с различной компонентной базой. Также система из двух приемников позволяет одновременно принимать AIS сообщения по двум международным каналам связи AIS1 (Channel A) и AIS2 (Channel B) на частотах 161,975 МГц и 162,025 МГц соответственно.

Приемники получают в формате NMEA (National Marine Electronics Association) данные об идентификационной информации судна, его габаритах, состоянии, курсе, скорости, географических и временных координатах. За два часа работы по полетному заданию спутник «ИнноСат3» принимает более 23 тыс. сообщений. Теоретическая пропускная способность каждого канала (AIS1 и AIS2) равна двум тыс. сообщений в минуту.

Антенный модуль включает два полуволновых диполя, настроенных на диапазон 160 МГц для двух разных приемников, что позволяет спутнику работать сразу по двум каналам АИС. Для обеспечения необходимых габаритов при запуске космического аппарата инженеры нестандартно подошли к конструкции антенного модуля: в транспортном положении лучи антенн были свернуты в рулон вокруг направляющего барабана. В нем отсутствуют отбрасываемые части, что также решило проблему появления космического мусора.

«Успешные летные испытания приемников АИС нашей разработки подтвердили их готовность к эксплуатации. Полученные результаты станут основой для дальнейшего развития орбитальной группировки связи и создания соответствующих сервисов в области морской навигации», — сказал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

Кубсат «ИнноСат3» выведен на орбиту в июле 2025 г. вместе с еще семью спутниками на платформе «Геоскан 3U» и первым российским кубсатом 16U «ИнноСат16» разработки «Геоскана». Всего на орбите находится 15 спутников, созданных в компании.