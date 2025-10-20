Интерактивная «Таблица Менделеева» появилась в НГУ

В Новосибирском государственном университете теперь можно проверить, как хорошо вы помните таблицу химических элементов Менделеева. Интерактивная «Таблица Менделеева» установлена в научно-образовательном центре НГУ «Эволюция Земли» сотрудниками центра, специалистами компаний «Сибгеоклуб» и «Дата Ист» – корпоративного партнера Новосибирского регионального отделения Русского географического общества. Проект с удовольствием используют преподаватели и студенты, особенно он впечатлил учащихся из Шри-Ланки и Китая. Об этом CNews сообщили представители «Дата Ист».

Все началось с экспозиции «Таблица Менделеева», созданной сотрудниками научно-образовательного центра НГУ «Эволюция Земли» несколько лет назад. В соответствии с периодическим законом Менделеева в ней разместились экспонаты химических элементов — на полочке I стоит пузырек с йодом, на полочке Hg – лежит ртутный градусник и т.д. Так запомнить химические элементы намного проще. Затем декану геолого-геофизического факультета НГУ Валерию Верниковскому пришла идея перевести все в цифру. Воплотили ее разработчики из компании «Дата Ист».

«Напротив экспозиции мы установили интерактивный «ларек», в котором студенты, преподаватели и все посетители Музея эволюции Земли могут освежить свои знания химических элементов. Интерактивная «Таблица Менделеева» создана на базе отечественной технологической платформы CoGIS. Таблица выглядит также, как мы привыкли ее видеть в учебнике химии. Можно «раскрасить» поля элементов разными способами: по типу химических элементов, по периодам, по s-p-d-f орбиталям. При выборе отдельного элемента открывается карточка этого элемента с интересными фактами, фотографиями и свойствами. База была собрана сотрудниками научно-образовательного центра», — сказал создатель интерактивной «Таблицы Менделеева», ГИС-специалист компании «Дата Ист» Михаил Задорожный.

Активное участие в работе над проектом приняли заведующий научно-образовательного центра НГУ «Эволюция Земли», кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Александр Игольников, студенты геолого-геофизического факультета НГУ Иван Батаев и Авишка Алагияванна.

Проект продолжит развиваться — наряду с информацией о химических элементах в него будут добавлены данные по изотопам.