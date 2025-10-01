CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Специалисты НГУ помогут ФГУП УЭВ в цифровизации системы ЖКХ Академгородка

Новосибирский государственный университет и сетевая компания Советского района Новосибирска ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» заключили договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ФГУП УЭВ динамично развивалось, поэтому готовы поддерживать совместные проекты, в том числе в рамках Центра искусственного интеллекта НГУ. За последнее время в этой организации произошли положительные изменения, и для нас очень важно, чтобы ФГУП УЭВ и дальше работало в таком же динамичном режиме», — сказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

«На первом этапе мы построим модель теплоснабжения определенного теплового участка, которая позволит, во-первых, отслеживать и управлять параметрами системы централизованной подачи отопления, а во-вторых, предсказывать возникновение различных нестандартных ситуации», — сказал директор Центра искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько.

Модель, получая информацию с помощью датчиков, которые уже смонтированы на экспериментальном участке, будет четко в режиме онлайн показывать возникающие утечки с точной локализацией, и, соответственно, уменьшается время на поиск и реагирование. А точные параметры текущего потребления позволят регулировать подачу тепла, обеспечивая тем самым необходимую температуру в помещениях всех пользователей, но при этом избегая ненужных затрат.

Энергетика — достаточно консервативная отрасль, и цена ошибки может быть очень высокой, поскольку речь идет о снабжении теплом и водой тысяч жителей многоквартирных домов. Поэтому на первом этапе речь будет разрабатываться модель одного теплового участка. В случае успешной реализации этого пилотного проекта, ФГУП УЭВ готово оперативно масштабировать ее на другие части своей инфраструктуры.

«Для нас это очень важный проект. По итогам его реализации мы планируем максимально оцифровать наши сети, что позволит более оперативно принимать необходимые решения, сокращать сроки устранения нештатных ситуаций, тем самым значительно повысить эффективность оказания услуг. И в целом мы будем иметь более объективную картину состояния наших систем, что позволит лучше планировать и выполнять нашу работу», — сказал директор ФГУП УЭВ Дмитрий Бурденко.

Недавно университет и наукоград Кольцово запустили схожий проект по созданию системы мониторинга состояния отопительных сетей и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом.

Успешное выполнение таких пилотных проектов на площадках Кольцово и Академгородка позволит в дальнейшем говорить о тиражировании этого подхода. «С подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны, и, конечно, уже опробованные где-то решения вызовут заметно больший интерес. Сейчас в работе Центра наступает этап, когда мы от теоретических работ переходим к созданию на базе этих исследований уже конкретных цифровых продуктов и сервисов, подразумевающих использование искусственного интеллекта в управлении городским хозяйством и строительной отраслью. Напомню, что практическое применение наших разработок было одним из ключевых условий открытия центра», — сказал Александр Люлько.

Первые результаты сотрудничества университета с коммунальщиками Кольцово и ФГУП УЭВ рассчитывают получить уже в ближайшее время.

