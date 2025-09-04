CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Эн+» и «Билайн» подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири

Российский энерго-металлургический холдинг «Эн+», производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на долгосрочное развитие цифровой инфраструктуры регионов присутствия компаний. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Одними из ключевых направлений сотрудничества станут применение инструментов цифровизации для повышения эффективности производственных процессов на предприятиях «Эн+», а также реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов.

Документ подписали директор восточного региона ПАО «ВымпелКом» Максим Шарков и директор «Эн+ Телеком» Максим Павленко.

Максим Шарков, директор восточного региона ПАО «ВымпелКом»: «Для нас это стратегическое партнерство, которое позволит создать цифровой каркас для всего региона. Объединяя энергетику, промышленность и современные телеком-решения, мы открываем новые возможности как для бизнеса, так и для миллионов жителей Сибири. Это следующий шаг в построении экономики, где технологии служат драйвером развития и повышения качества жизни».

Максим Павленко, директор «Эн+ Телеком»: «Благодаря сотрудничеству с одним из ведущих российских операторов мобильной связи мы сможем не только вывести на новый уровень автоматизацию производственных процессов на наших генерирующих объектах. Это полностью соответствует нашей стратегии, направленной на увеличение добавленной стоимости и развитие новых перспективных направлений бизнеса».

