Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

Руководство Microsoft решили выделить Teams из пакета Office 365 во избежание штрафа до 10% ее глобального годового оборота. Помимо этого будут снижены цены на версии без видеоконференц-связи и улучшена совместимость с конкурентным программным обеспечением. Антимонопольное расследование против Microsoft ведется с 2019 г., тогда европейские власти предупредили ИТ-компанию, что интеграция ее ИТ-платформ создавала несправедливое преимущество перед конкурентами.

Выделить Teams из пакета Office 365

Microsoft выделит платформу Teams из пакета Office 365 чтобы избежать крупного антимонопольного штрафа, пишет Bloomberg. Помимо этого будут снижены цены на версии без видеоконференц-связи и улучшена совместимость с конкурентным программным обеспечением (ПО).

По данным источников Bloomberg, европейские регуляторы готовы одобрить предложение Microsoft, которое предусматривает продажу Teams отдельно от пакетов Office 365 и Microsoft 365, снижение цен на версии без видеоконференц-сервиса и повышение совместимости с конкурирующим ПО. Ожидается, что решение будет официально принято до конца сентября 2025 г. после положительных отзывов рынка.

Microsoft Teams — это ИТ-платформа для совместной работы и общения, которая позволяет командам и организациям обмениваться сообщениями, проводить онлайн-встречи, обмениваться файлами и использовать различные приложения в одном месте. Приложение существует в 2025 г. как в корпоративной, так и в бесплатной версии для личного использования, обеспечивая единое пространство для коммуникации, организации работы и управления задачами.

Антимонопольное расследование в отношении Microsoft началось после жалобы конкурента Teams — мессенджера Slack — в июле 2020 г. Европейская комиссия тогда указала, что интеграция ИТ-платформ Microsoft создает несправедливое преимущество перед другими игроками рынка.

Решение Microsoft отделить Teams от Office 365 и Microsoft 365, снизить цены и улучшить совместимость с конкурирующим ПО может снизить напряженность между Европейским союзом (ЕС) и США, особенно после недавней критики администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Источники отмечают, что Брюссель все чаще выбирает досудебное урегулирование антимонопольных споров, как это было в случаях с компанией Apple, открывшей технологию мобильных кошельков, и Amazon, реформировавшей правила своей торговой ИТ-платформы.

В 2024 г. Еврокомиссия обвинила Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства из-за того, что ИТ-компания несколько лет продавала мессенджер Teams в пакете Office 365 и Microsoft 365. Для того чтобы предотвратить санкции, представители Еврокомиссии предложили ряд мер: продавать Office 365 и Microsoft 365 без Teams по более низкой цене; разрешить клиентам выбирать пакеты без Teams; обеспечить лучшую совместимость конкурирующих сервисов с программами Microsoft; упростить перенос данных из Teams на другие ИТ-платформы. Эти обязательства будут действовать 7-10 лет под наблюдением специального контролера. Хотя юридически они относятся только к ЕС, Microsoft планирует применять изменения глобально. В противном случае ИТ-компании грозил штраф в размере до 10% ее глобального годового оборота.

Причины расследования

В июне 2024 г. Европейская комиссия обвинила Microsoft в нарушении антимонопольных законов ЕС из-за интеграции приложения Microsoft Teams с бизнес-пакетами Office 365 и Microsoft 365, что, по мнению регулятора, создает несправедливое преимущество и ограничивает конкуренцию на рынке.

Это стало первой антимонопольной претензией к технологическому гиганту Microsoft с 2010 г. Еврокомиссия прислала Microsoft обвинительное заключение, в котором отметила, что Teams получила нечестное преимущество, что нанесло ущерб конкурентам, в частности Slack и Zoom.

«Если эти обвинения подтвердятся, действия Microsoft будут считаться незаконными по нашим правилам конкуренции. У ИТ-компании есть возможность ответить на наши замечания», – отметила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер (Margreth Vestager).

В ответ президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) заявил, что ИТ-компания будет работать над решением проблемы. Для того чтобы дать верный ответ, нужно учитывать много критериев и факторов: часть придется искать в Microsoft и анализировать самостоятельно.

Показатели в ЕС

По данным Microsoft за первую половину 2025 г., Европа показала второй по величине объем загрузок Microsoft Teams в мире, составив 25,45 млн загрузок, уступив только Северной и Латинской Америке. В общей сложности, на август 2025 г. у Microsoft Teams насчитывается около 320 млн активных пользователей в месяц по всему миру, а в Европе они составляют значительную часть от этого числа, при этом ИТ-платформа успешно используется для удаленной работы и онлайн-обучения в соответствии с требованиями общего регламента по защите данных.

ИТ-платформа активно используется европейскими организациями для обеспечения удаленной работы, проведения совещаний и обмена информацией. Microsoft Teams продолжает развиваться и в 2025 г., предлагая интегрированные возможности для общения, совещаний и совместной работы.