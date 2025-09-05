CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Изображение Freepik |

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация HR» 9 октября.

С докладами выступят:

Николай Писаренко, HR-tech & AI эксперт. «Модератор»;
Екатерина Попова, директор по персоналу, «Фаберлик»;
Мария Пименова, заместитель начальника департамента управления персоналом, РЖД;
Валерия Миненкова, HR-директор, «Страховой Дом ВСК»;
Галина Юрманова, HR-директор, «Консоль»;
Инна Краковецкая, руководитель по развитию потенциала сотрудников, «Лемана про»;
Кристина Лычман, руководитель отдела подбора персонала, CarPrice;
представитель компании Websoft.

Основные вопросы конференции:

Цифровизация HR в России

  • Как развивается рынок цифровых HR-инструментов.
  • Как HR-службы решают проблему дефицита кадров.
  • Цифровые инструменты ведения кадрового документооборота.
  • Цифровые инструменты привлечения, обучения, удержания персонала.
  • Цифровая корпоративная культура.
  • Как оптимизировать кадровые процессы.

Технологии для HR-подразделений

  • Инструменты планирования потребности в персонале.
  • Цифровизация процесса рекрутмента.
  • Адаптация персонала — цифровые инструменты.
  • Цифровая оценка и развитие сотрудников.
  • Цифровые образовательные платформы.
  • Корпоративный портал как HR-инструмент.
  • Мотивация и удержание сотрудников.
  • Управление проектами и командами.
  • ИИ на службе HR-подразделений.
  • Облачные технологии в сфере HR.
  • Управление линейным персоналом.
  • Организация работы с удаленными сотрудниками.

Практика цифровизации HR

  • Цифровизация кадровой службы: кейсы.
  • Нестандартные подходы к управлению персоналом.
  • С какими проблемами сталкиваются HR-менеджеры.
  • Особенности работы с линейным персоналом.
  • Аутстаффинг — делимся опытом.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

CNews — 25 лет лидерства

Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно

В России создан «самый быстрый ИИ», способный за один день распознать и проверить миллионы документов мигрантов

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: