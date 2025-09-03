CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новый онлайн-сервис для перевозчиков заработал в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области запустили новый сервис, который позволит перевозчикам онлайн подтверждать суммы недополученных ими доходов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников – без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Подтверждение ГКУ «ЦБДДМО» информации по недополученным доходам» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Другое». Сервисом могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Заявку рассмотрят в течении 10 рабочих дней.

