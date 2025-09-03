CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Госархив Подмосковья будет выдавать архивные справки БТИ

Теперь справки о собственности и об инвентаризационной стоимости на объекты недвижимости Московской области по состоянию на 1 января 1998 г. можно получить в рамках услуги «Выдача архивных справок госархивом Московской области». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Раньше поиск сведений о недвижимости до 1998 г. нередко превращался в путаницу: люди искали справки в архиве, хотя они были в БТИ. Получали отказ и начинали все сначала. Теперь Госархив Подмосковья начал предоставлять архивные справки о собственности и инвентаризационной стоимости, что значительно упростило процесс получения необходимых документов. В поисковой строке на регпортале нужно просто ввести "архив" – и сразу найдете нужную услугу», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Архивные сведения БТИ могут понадобиться при постановке в очередь на жилье или земельный участок, для оформления приватизации, регистрации права собственности, продажи или покупки недвижимости, оформления наследства и в других случаях.

Чтобы получить нужный документ, необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и в услуге «Выдача архивных справок госархивом Московской области» и указать цель запроса «Предоставление сведений о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости по состоянию на 01.01.1998» или «Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости». Затем нужно заполнить электронную форму и прикрепить документ, подтверждающий право собственности.

Готовая справка поступит в личный кабинет заявителя.

