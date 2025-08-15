Росаккредитация переведет процедуру подтверждения компетентности в полностью цифровой формат

Росаккредитация планирует внедрить механизм цифрового подтверждения компетентности аккредитованного лица (ЦПК). Эта цифровая экосистема обеспечит службе доступ к достоверным сведениям об аккредитованных лицах в любой момент времени, а участники рынка смогут предоставлять сведения и проходить процедуру подтверждения компетентности в полностью автоматизированном виде. Об этом сообщил руководитель службы Дмитрий Вольвач.

Переход к ЦПК обусловлен дальнейшей цифровизацией национальной системы аккредитации. Автоматизацию процесса оказания госуслуг обеспечит формирование цифрового досье аккредитованного лица. ЦПК станет удобным бесплатным многофункциональным сервисом по прохождению процедуры подтверждения компетентности, адаптированным для разных типов аккредитованных лиц.

«С 2024 г. Росаккредитация провела более восьми тыс. процедур подтверждения компетентности. Каждый раз это требует от аккредитованных лиц подготовки, усилий и временных затрат. Перевод подтверждения компетентности в цифровой формат избавит бизнес от этой административной нагрузки и сделает саму процедуру более простой и прозрачной», — сказал Дмитрий Вольвач.

Цифровые данные, содержащиеся во ФГИС Росаккредитации, позволяют оградить пользователей от ошибок при внесении сведений об испытаниях и измерениях, исключая внесение заведомо недостоверных данных при работе вне области аккредитации или необеспеченности области аккредитации (оборудованием, сотрудниками) в моменте и позволяют собирать статистику больших данных для анализа соответствия заявленных методов заявленным ГОСТам (методикам).

При внедрении ЦПК будет предусмотрен переходный период с сохранением возможности процедуры подтверждения компетентности в обычном режиме по выбору аккредитованного лица.

Каждое из 9,5 тыс. аккредитованных лиц после аккредитации один раз в два года проходит процедуру подтверждения компетентности. Эффективно используя большие данные в реестрах, Служба последовательно снижает объем запрашиваемых сведений и сроки процедур. В 2020 г. средний срок оказания госуслуги составлял 125 рабочих дней, в 2025 г. он сократился более чем в трое и составил 36 дней. 96% госуслуг служба оказывает по видео-конференц-связи.