Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

Intel может стать государственной компанией, на первом этапе – частично. Администрация Трампа рассматривает покупку доли в ней, что моментально превратит ее из частного предприятия в компанию с госучастием. Ранее Трамп требовал выгнать гендиректора Intel за связи с Китаем, но после личной встречи с ним изменил мнение о нем на прямо противоположное.

Небезучастное государство

Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность приобретения доли в компании Intel – на данный момент крупнейшем в мире производителе х86-процессоров. Bloomberg со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники пишет, что переговоры в этом направлении ведутся, однако их статус, равно как размер желаемой к приобретению доли, пока неизвестен.

В начале августа 2025 г. Трамп на весь мир заявил, что нынешнего гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) надо погнать с должности за его связи с Китаем, однако после всего одной личной встречи с ним Трамп полностью поменял свое мнение. Теперь он восхищается Таном, и почти сразу после этого появилась информация о вероятном выкупе доли в компании государством.

Тан находится во главе Intel с марта 2025 г. Его поставили, чтобы вернуть компанию к жизни, но за пять месяцев у руля он добился лишь огромного квартального убытка, крупнейшего за 57 лет существования Intel, и массовых увольнений.

Судя по всему, рынок будет рад вхождению государства в состав акционеров Intel. Ценные бумаги корпорации на фоне новости о переговорах моментально взлетели на 8,5%.

Трампу нужен завод

Дональд Трамп грезит о мощном и быстром развитии ИТ-производства в США, и мартовские торговые пошлины против всего мира – один из способов превращения этой мечты в реальность. Судя по всему, «частичная национализация» Intel – тоже один из компонентов этого плана Трампа.

Как пишет Bloomberg, вливание государственных денег в Intel поможет ей быстрее построить свой новый гигантский завод, который она намерена возвести в штате Огайо (США). Intel планирует превратить его в крупнейшую в мире площадку по производству микросхем, однако сроки начала его строительства постоянно откладываются из-за огромных финансовых проблем у компании.

Завод в Огайо – это проект предшественника Тана – Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который проработал в Intel в сумме более 30 лет, но на посту СЕО преуспел лишь в ее развале. Он оставил должность в декабре 2024 г., а сразу после этого стало известно, что по итогам 2024 г. компания получила крупнейший годовой чистый убыток за всю свою историю. Гелсингер рекламировал строительство огромного завода в Огайо как часть своей программы по поднятию Intel с колен, которую он инициировал в 2021 г.

Однако из-за непрекращающихся финансовых проблем возведение производственной площадки постоянно переносилось на более поздний срок, и ранее в 2025 г., уже после ухода Гелсингера с поста СЕО, его вновь отложили, на этот раз до 2030-х годов. В июле 2025 г. компания заявила, что это еще больше замедлит реализацию плана в Огайо, поскольку Тан момента вступления в должность СЕО сосредоточился на приведении в норму финансового положения Intel.

Спекуляция и намеки

В администрации Трампа отказались комментировать информацию о потенциальных переговорах с Intel. «Обсуждение гипотетических сделок следует рассматривать как спекуляцию, если только администрация официально не объявила об этом», – заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи (Kush Desai).

Intel со своей стороны не подтвердила, но и не опровергла сведения о возможном вхождении государства в состав ее инвесторов. Однако некоторые намеки все же были сделаны – ее представители заявили Bloomberg, что компания «глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению лидерства США в сфере технологий и производства».

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с администрацией Трампа для продвижения этих общих приоритетов, но мы не собираемся комментировать слухи или домыслы», – добавили представители Intel.

Под контролем властей

Вероятная покупка части акций Intel – не первое прямое вмешательство нынешних властей США в работу крупного бизнеса, в том числе из сферы ИТ. Например, в августе 2025 г. Трамп потребовал с Intel и AMD 15-процентную комиссию с каждой сделки с Китаем, а теперь государство и вовсе намерено распространить эту практику на всех американских производителей чипов.

Помимо этого, с недавних пор в распоряжении властей США имеется «золотая акция» в сталелитейной компании United States Steel Corp. в рамках сделки по ее продажи японскому конкуренту.

Также стоит вспомнить про июльское заявление Министерства обороны США о приобретении привилегированных акций малоизвестной американской компании MP Materials Corp. на сумму $400 млн Эта сделка сделает Пентагон крупнейшим акционером компании, пишет Bloomberg. Компания занимается добычей и переработкой редкоземельных элементов, а также производством магнитов для оборонной отрасли, робототехники, транспорта энергетики и пр.

«В последние несколько месяцев мы наблюдаем, как правительство стало гораздо активнее взаимодействовать с экономикой, проводить гораздо более практическую промышленную политику – заявил Bloomberg старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джеффри Герц (Geoffrey Gertz). – Похоже, именно таково текущее направление промышленной политики США в этих критически важных секторах».