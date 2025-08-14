CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Комитет при «Росатоме» разработал несколько десятков стандартов для внедрения программно-аппаратных комплексов на предприятия критической информационной инфраструктуры. Они проходят согласование.

Требования для КИИ

Как выяснил CNews, технический комитет по стандартизации программно-аппаратных комплексов (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2025 г. планирует разработать несколько десятков новых документов. Эта информация содержится в презентации программы стандартизации до 2028 г., с которой ознакомился CNews.

В 2025 г. планируется разработать более 30 новых стандартов. Среди них уже разработаны и проходят обсуждения общие технические требования к доверенным ПАК, а также требования к доверенным интегральным схемам и к их производству. Помимо этого, на обсуждении находится и порядок подтверждения соответствия такой продукции.

По итогам 2024 г. разработано девять проектов национальных стандартов по сертификации компьютерных моделей, биометрическим технологиям, печатным платам, киберфизическим системам.

Программа стандартизации ПАК для КИИ предполагает создание нормативно-технической базы для выработки требований к доверенным программно-аппаратным с учетом достижения технологической независимости КИИи их функциональной устойчивости.

Кто этим занимается

Разработкой стандартов ПАК для КИИ занимается технический комитет (ТК) 167 при АО «НПО КИС» («Росатом»). В ТК 167 «ПАК для КИИ и ПО для них» входят более 60 организации, включая Минцифры, МИФИ, ВНИИР, «Ростех», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и др.

servernaya.jpg

ru.freepik.com
Прописаны стандарты для КИИ

В программу стандартизации входят 21 стандарт для прикладных информационных решений (ИИ, биометрия), 32 стандарта для ПАК, 10 – для автоматизированных систем управления с применением ПАК, еще 21 для радиоэлектронной продукции для ПАК и 55 – для электронной компонентной базы (ЭКБ). Всего программа предполагает разработку 139 стандартов до 2028 г.

«Росатом» в 2023-2024 гг. создал испытательные лаборатории продукции на бызе АО «ГПР» и АО «Гринатом» (ИКТ-оборудование), АО «РАСУ» (АСУ ТП») и т.д.

О понятиях и зачем это нужно

Напомним, в число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах экономики. К ним относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

ПАК – это радиоэлектронная продукция, в том числе телекоммуникационное оборудование, ПО и технические средства, работающие совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. К доверенным программно-аппаратным комплексам относятся программные и аппаратные компоненты, включенные в реестр Минцифры и Минпромторга, — российские ОС, планшеты, смартфоны, ноутбуки и т. д.

Для бесперебойной и безопасной работы критической инфраструктуры страны Правительство разрабатывает соответствующие меры. Среди которых, например, ограничения по использованию иностранных продуктов и переход на российские доверенные решения.

1 сентября 2024 г. субъектам КИИ запрещено приобретать и использовать ПАК, которые не является доверенными. До 1 января 2030 г. субъектам КИИ необходимо будет перейти на преимущественное использование доверенных ПАК. Это следует из постановления Правительства от 14 ноября 2023 г. № 1912.

Минпромторг в ноябре 2024 г. выложил 1 млрд руб. для безопасного перехода КИИ на российские программно-аппаратные комплексы. Главная задача состоит в обеспечении безопасности данных и бесперебойности работы систем.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

В России испытали первый беспилотный дорожный каток

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Министерство США, следящее за исполнением технологических санкций, 19 лет не обновляло ИТ-системы и полагается на ручной труд

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024