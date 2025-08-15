CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI

В работу кадровых служб Администрации Санкт-Петербурга внедрены программный робот «Геннадий» на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и нейросеть, разработанные специалистами университета ИТМО. Сейчас робот проходит тестирование при обработке анкет кандидатов в Молодежном кадровом резерве, ускоряя процесс отбора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В центре решения – программный робот «Геннадий», созданный на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI для кадровой службы города в 2023 г. Изначально он собирал анкеты кандидатов с кадрового портала Санкт-Петербурга и переносил данные в систему Молодежного кадрового резерва (МКР).

Теперь его функциональность существенно расширена благодаря нейросети – робот задействует ИИ для интеллектуальной проверки анкет. После первичной обработки резюме кандидатов «Геннадий» передает их нейросети для анализа по семи параметрами – корректность заполнения анкеты, соответствие биографических данных, наличие необходимого опыта и др.

Анкеты с неподтвержденным стажем работы, ошибками или другими несоответствиями автоматически возвращаются соискателям для исправления. Корректно заполненные резюме «Геннадий» заносит в базу данных Молодежного кадрового резерва, после чего кандидаты получают приглашение на следующий этап – комплексную оценку компетенций. Окончательное решение по каждому претенденту, как и прежде, остается за HR-специалистами.

«Перед командой роботизации стояла задача – сделать процесс отбора в кадровых службах города максимально быстрым, объективным и технологичным. Разработка на базе платформы Robin сокращает ручной труд и снижает риск человеческого фактора при обработке анкет кандидатов. В будущем мы планируем расширить возможности системы – дополнить ее инструментами для анализа мотивации и оценки документов об образовании», – сказал Артем Суржиков, руководитель группы RPA ИТМО и магистрант университета.

«Робот “Геннадий” – пример того, как платформа Robin трансформирует повседневную работу госструктур, встраиваясь в существующие процессы и оптимизируя их. Вместо ручной проверки и анализа резюме кадровые специалисты могут сосредоточиться на содержательной оценке кандидатов. Уже на этапе тестирования решение позволило заметно сократить количество анкет с ошибками и ускорить переход соискателей к следующему этапу отбора», – отметил Павел Борченко, управляющий директор кластера SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI.

