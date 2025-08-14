CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры

Система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха» станет ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. пользователей КИС АР. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Федеральная палата адвокатов России развивает КИС АР с соблюдением принципов адаптируемости, распределенности, масштабируемости и безопасности процессов хранения и обработки информации. Для построения такой системы было необходимо российское решение, способное управлять большими массивами данных. Оценив предложения на рынке, организация выбрала Platform V Pangolin DB — СУБД корпоративного уровня от СберТеха для высоконагруженных систем. Она базируется на PostgreSQL и имеет более 80 доработок для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения.

Весомым аргументом в пользу Platform V Pangolin DB стало наличие сертификата ФСТЭК России, подтверждающего соответствие продукта всем необходимым критериям в области информационной безопасности. Переход со стандартного зарубежного решения на отечественную СУБД, удовлетворяющую требованиям регуляторов, позволит КИС АР интегрироваться с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов России и стать частью экосистемы цифровой экономики страны.

Миграция на Platform V Pangolin DB реализована бесшовно и незаметно для пользователей. КИС АР сохранила полную функциональность как в период самого перехода, так и после него. Процессы выполняются быстро, непрерывно и с сохранением высокого уровня безопасности данных.

Сергей Воробьев, руководитель центра внедрения и эксплуатации КИС АР Федеральной палаты адвокатов России: «Для прохождения аттестации нам требовалась российская СУБД, имеющая сертификат ФСТЭК. Среди всех предложений на рынке мы отдали предпочтение продукту «СберТеха», потому что он в полной мере удовлетворил наш запрос на возможность работать с большими объемами чувствительных данных. Мы опираемся на опыт сотрудничества с группой Сбер в других технологических проектах и уверены, что выбранное решение обеспечит необходимый нам уровень производительности КИС АР и безопасности хранимой информации».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить Федеральной палате адвокатов РФ не только свои продукты, но и многолетний опыт по созданию решений для управления данными в высоконагруженных системах. Наше ПО помогло отказаться от зарубежной СУБД и позволит дальше развивать КИС АР на базе современных технологий. Platform V Pangolin DB станет ядром технологической независимости российской адвокатуры в информационном пространстве и даст возможность сформировать вокруг КИС АР безопасный и гибкий ИТ-ландшафт, готовый к масштабированию и интеграциям с другими ресурсами и системами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

В России испытали первый беспилотный дорожный каток

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024