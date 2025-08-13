CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы

Чтобы пассажиры общественного транспорта Костромы могли оплачивать проезд быстро, бесконтактно и без ошибок, «МегаФон» предоставил мобильный интернет для терминалов оплаты (валидаторов) в городских автобусах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Валидаторы передают данные о транзакциях в режиме реального времени в централизованную систему. Это помогает автоматизировать сбор статистики, анализировать пассажиропотоки и планировать работу транспорта. «МегаФон» оснастил устройства сим-картами и предоставил пакет мобильного интернета организатору перевозок.

«Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью экономики региона. Уверен, что наше сотрудничество поможет развитию и совершенствованию процессов цифровизации в Костромской области. Мы проанализировали рынок и провели тендер с основными игроками телекома. Основными критериями выбора «МегаФона» стали лучшая цена и максимальное покрытие мобильной связью городских дорог для обеспечения наиболее корректной работы аппаратов для бесконтактной оплаты проезда», — сказал Сергей Будько, директор ОГКУ «Организатор перевозок Костромской области».

«У «МегаФона» уникальный набор компетенций, активов и партнеров, а также обширный опыт внедрения высокотехнологичных проектов для городской среды, начиная от устройства Wi-Fi зон в общественном транспорте до организации онлайн-мониторинга с уникальной функцией распознавания лиц на пляжах. Наша цель – стать основным партнером органов самоуправления в развитии «умных» городов». Мы рады помочь департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в развитии бесконтактных способов оплаты проезда, чтобы сделать жизнь горожан еще удобнее», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Ежедневно в Костроме на работу по городским маршрутам выходит более 220 автобусов, в будние дни совершается более трех тыс. рейсов. Суточный пассажиропоток составляет более 130 тыс. пассажиров.

