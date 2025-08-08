Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование

Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября. Жители 24 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Меньше чем за две недели сервисом воспользовались уже более 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ: Ростовская область — 127 тыс.; Чувашия — 106 тыс.; Свердловская область — 74 тыс.; Белгородская область — 35 тыс.; Челябинская область — 23 тыс.

Подать заявление об участии нужно заранее. В зависимости от региона это можно сделать до 8 или 9 сентября. До этого же момента свое заявление можно отозвать, если поменяются планы и нужно будет проголосовать другим способом.

Как еще можно проголосовать

Жители 36 регионов России могут проголосовать не по месту прописки, а на удобном избирательном участке. Для этого нужно подать заявление с помощью сервиса Госуслуг «Мобильный избиратель». Им воспользовались уже более 18 тыс. человек.

В этом году жители тех регионов, в которых выбирают главу субъекта, например губернатора, могут проголосовать в Москве на специально организованных участках. Для этого так же нужно подать заявление через сервис «Мобильный избиратель».