CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование

Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября. Жители 24 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Меньше чем за две недели сервисом воспользовались уже более 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ: Ростовская область — 127 тыс.; Чувашия — 106 тыс.; Свердловская область — 74 тыс.; Белгородская область — 35 тыс.; Челябинская область — 23 тыс.

Подать заявление об участии нужно заранее. В зависимости от региона это можно сделать до 8 или 9 сентября. До этого же момента свое заявление можно отозвать, если поменяются планы и нужно будет проголосовать другим способом.

Как еще можно проголосовать

Жители 36 регионов России могут проголосовать не по месту прописки, а на удобном избирательном участке. Для этого нужно подать заявление с помощью сервиса Госуслуг «Мобильный избиратель». Им воспользовались уже более 18 тыс. человек.

В этом году жители тех регионов, в которых выбирают главу субъекта, например губернатора, могут проголосовать в Москве на специально организованных участках. Для этого так же нужно подать заявление через сервис «Мобильный избиратель».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024