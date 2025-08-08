CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Получить письмо в отделении «Почты России» без помощи оператора и меньше чем за минуту

Клиенты «Почты России» теперь могут забирать письма и бандероли, не обращаясь к оператору: корреспонденция будет ждать получателей в установленных в отделениях почтоматах. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

До недавнего времени забрать из почтоматов можно было только посылки и мелкие пакеты. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли в автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения, меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их положат в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.

Когда отправление готово к выдаче в почтомате, клиенту приходит уведомление, в котором указан срок хранения и код для получения. Сейчас получить письмо или посылку таким способом можно в 2,078 тыс. отделений. Компания выдает через почтоматы более одного млн посылок и мелких пакетов в год.

700.jpg

Получить письмо можно меньше чем за минуту

«Сервис удобен как клиентам, так и сотрудникам «Почты». Кроме того, он экономит время получателей и других посетителей отделений, которым нужна помощь оператора. Видя востребованность услуги, мы дополнили функционал почтоматов, и теперь так же быстро и комфортно можно забрать и письменную корреспонденцию. В ближайшее время мы увеличим количество отделений, оборудованных автоматическими станциями, до пяти тыс.», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Переадресация посылок в почтоматы в наиболее посещаемых отделениях началась в 2024 г. Информационная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в автоматическую станцию, исходя из заданных критериев. С момента запуска услугой воспользовалось более миллиона человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024