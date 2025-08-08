Анатолий Гарбузов: Столичные компании производят продукцию для безопасности жителей города

Московское научно-техническое производственное предприятие завершило установку системы мониторинга безопасности инженерных конструкций на велопешеходном мосту в Нагатинском затоне. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В столице выпускают широкий спектр устройств для обеспечения безопасности: измерительное оборудование, системы видеонаблюдения, приборы радиационного контроля, умные досмотровые установки и многое другое. Так, московская компания завершила установку системы мониторинга строительных конструкций на велопешеходном мосту в Нагатинском затоне. Он проходит через русло Москвы-реки и соединяет жилой район со станцией метро. Установленная система обеспечивает контроль ключевых параметров конструкции», – сказал Анатолий Гарбузов.

Московское научно-техническое производственное предприятие «Горизонт» совместно с российским разработчиком систем комплексного мониторинга «Смарт Групп» создали инновационную систему мониторинга строительных конструкций на базе высокоточного измерительного оборудования. Она разработана с учетом современных требований к надежности и точности измерений. Система является эффективным инструментом для контроля состояния инженерных конструкций и предотвращения аварийных ситуаций.

Установленная система мониторинга обеспечивает контроль следующих ключевых параметров конструкции велопешеходного моста: вибрационные процессы, углы наклона пилонов и опор, перемещение сооружения и его отдельных элементов, компенсация температурных деформаций и другие показатели.

«Жители нашего города редко задумываются над тем, сколько усилий вкладывается в обеспечение инженерной безопасности зданий и городской инфраструктуры, а на самом деле это огромная работа, которая проводится органами исполнительной власти, застройщиками, подрядчиками, производителями. Мы с большой ответственностью относимся к поставкам наших решений для мониторинга объектов в Москве и в России. На одном только Нагатинском мосту установлены системы наблюдения за натяжениями, вибрациями, деформациями и другими изменениями», – сказал директор по развитию НТП «Горизонт» Илья Кузьменко.

Другая столичная компания «Випакс» разрабатывает и производит системы интеллектуального видеонаблюдения, которые включают в себя видеосерверы, модули видеоаналитики, в том числе работающие на базе нейросетей, клиентское программное обеспечение и видеокамеры.

Умные системы видеонаблюдения предприятия надежно работают в различных отраслях промышленности: на объектах нефтедобывающей отрасли, транспортной инфраструктуры, в финансовых, образовательных, культурно-спортивных, государственных и других учреждениях. Они решают задачи охранного видеонаблюдения, промышленной безопасности и технологического контроля.