CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Инженеры МФТИ подготовили к испытаниям импортозамещающую систему управления для морской сейсморазведки

В инжиниринговом центре МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создали первую в России экспертную систему для диспетчеризации и управления выполнением целевых работ судна для сейсморазведки на шельфе. Система готова пройти практическую проверку на научно-исследовательском судне «Николай Трубятчинский» (АО «МАГЭ») в ходе производственных работ в акватории Охотского моря. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Разработанная в МФТИ система представляет собой инновационное решение для моделирования и оптимизации сигнала группового пневмоисточника – согласованно работающей группы устройств, генерирующих сейсмические волны путем быстрого сброса сжатого воздуха. Инженерная разработка позволяет с высокой точностью определить параметры группового источника для дальнейшего получения сейсмического разреза, который показывает структуру земной коры, наличие нефти, газа и других полезных ископаемых.

«Система позволяет уже на этапе планирования сейсморазведки обеспечить оптимальный результат съемки для каждой конкретной геологической задачи с учетом технических ограничений и экономической целесообразности», — рсказал заведующий лабораторией механики горных пород инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Борис Васекин.

По словам инженеров, ключевые преимущества системы перед зарубежными аналогами заключаются в более высокой степени автоматизации и удобстве процесса моделирования, возможности обработки большого количества вариантов и высокой точности определения параметров группового источника. Это достигается благодаря использованию технологий искусственного интеллекта и обеспечивает надежное качество результатов морской сейсморазведки.

«При сравнительном анализе результатов моделирования в экспертной системе с результатами, полученными с программным обеспечением Gundalf (Великобритания) установлены следующие критерии точности: отклонение по амплитудной составляющей и расчетные значения инженерных параметров не должно превышать 10%. Эти же критерии применяются и для результатов оптимизации расстановки», — сказал Борис Васекин.

В настоящее время инженеры МФТИ завершили важный этап испытаний – система готова пройти практическую проверку на научно-исследовательском судне «Николай Трубятчинский» (АО «МАГЭ»). В ходе производственных сейсморазведочных работ в акватории Охотского моря будет обеспечена непрерывная передача реальных данных для верификации работы экспертной системы.

Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создан в МФТИ по совместной программе Минобрнауки России и Минпромторга России в 2013 г. Центр разрабатывает инженерно-технологические решения в области разведки и добычи полезных ископаемых и оказывает широкий комплекс услуг по решению прикладных задач для компаний нефтегазовой, рудной и металлургической отраслей с применением современных цифровых технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия занялась созданием чипов для квантового компьютера

СМИ: Госмессенджер Max будет обязателен для получения электронной подписи. Минцифры опровергает

В России заблокирован Speedtest

Россия под атакой. Нападения хакеров на промышленность стали более точными и опасными

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

В России испытана отечественная 5G-антенна со скоростью до 1 ГБ/с

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024