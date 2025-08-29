CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

В Казанском федеральном университете исследовали ранее мало изученный кристалл карбида кремния и выяснили, что он обладает необходимыми свойствами для производства квантовых устройств. При том, что карбид кремния уже используется для выращивания крупных полупроводниковых подложек, работа ученых открывает путь к массовому производству квантовых чипов.

Квантовые свойства

Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в результате исследования выявили свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H, которые позволяют использовать его для создания масштабируемых квантовых устройств, сообщила пресс-служба КФУ на сайте вуза.

«Квантовые технологии на данный момент имеют три основных направления — квантовые вычисления, коммуникации и сенсорика. В данном случае результаты будут полезны при разработке элементов преобразования квантовой информации между различными средами с эффективным переносом или преобразованием данных: в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах», — сказала участница исследования Екатерина Дмитриева.

В научный коллектив вошли директор Института физики КФУ Марат Гафуров, научный сотрудник НИЛ «Перспективные платформы для спиновых квантовых манипуляций» Фадис Мурзаханов, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Георгий Мамин, доцент кафедры общей физики Ирина Грачева, студентки института Екатерина Дмитриева и Юлия Ермакова.

chip700.jpg

КФУ
Ученые КФУ исследовали квантовые свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H

Исследование проводилось в сотрудничестве с лабораторией электроники полупроводников с большой энергией связи Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН.

Возможности для масштабирования

Кристалл 6H-SiC, содержащий азотно-центрированные спиновые дефекты, является относительно новой малоизученной средой, пояснили исследователи. Азотно-вакансионные центры известны на примере NV-центров в алмазе. Однако, в отличие от алмаза, доступного лишь в виде мелких кристаллов, карбид кремния — это высокотехнологичный промышленный полупроводник, для которого уже освоено выращивание восьмидюймовых 200-миллиметровых подложек.

Крупные и высококачественные пластины позволяют применять стандартные методы микросистемной и полупроводниковой технологии, включая литографию, травление и ионную имплантацию. Это обстоятельство критически важно для создания масштабируемых квантовых устройств и открывает путь к массовому производству квантовых чипов, отметил Мурзаханов, причем с высоким уровнем интеграции, надежностью и повторяемостью параметров.

«Хорошо изученные и известные NV-центры в алмазе обладают максимальной эффективностью всего 80%. При этом NV-центры в кристалле карбида кремния политипа 6H имеют оптические переходы в ближней инфракрасной области (1100–1300 нанометров), что совпадает с телекоммуникационным O-диапазоном и делает их подходящими для квантовых коммуникаций на большие расстояния через оптоволоконные способы передачи данных», — добавила Ермакова.

Компонентная база для квантовых вычислений

Усовершенствование чипов для квантовых вычислений будет играть важную роль в будущем технологии. Одна из проблем — это их масштабируемость и производство.

А России квантовая отрасль включена в государственные приоритеты: за четыре года в проект инвестировано около 24 млрд руб. В стране параллельно развиваются как аппаратные решения (квантовые процессоры на разных платформах), так и алгоритмы для них, при участии ведущих вузов и научных центров.

В июне 2024 г. CNews писал, что в Центре квантовых технологий (ЦКТ) физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова разработан и прошел тестовые испытания один из самых больших в мире программируемых многоплечевых интерферометров (чипов) для квантовых вычислений по технологии фемтосекундной лазерной печати.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производители электроники потребовали ужесточить контроль над «железом» из реестра российской продукции. Нужно проверять все крупные закупки

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Социальный фонд модернизирует систему кибербезопасности почти за миллиард

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: