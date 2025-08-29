CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Импортонезависимость
|

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Компания «Ситроникс» разработала российскую систему управления движением судов в морских портах. Оно призвано заменить решение Navi-Harbour, первоначально разработанное в России, но затем перешедшее к финской Wartsilla. Поскольку это первый в отрасли проект, использующий полный стек российского ПО, он получил условное название «православного». Также в рамках импортозамещения ПО для морской отрасли создается продукт АРМ «Лоцман», призванный обеспечить навигацию с планшетах с использованием электронных карт Минобороны.

Импортозамещение ПО для морского транспорта

В рамках ИЦК (индустриального центра компетенций) «Морской и речной транспорт» реализуются два проекта, получивших статус особозначимых (ОЗП).

Об этом глава данного ИЦК, замдиректора «Росморпорт» Сергей Симонов рассказал в ходе демодня ИЦК транспортной отрасли.

Общая сумма реализации проектов составляет 78 млн руб., их заказчиком выступает «Росморпорт».

Для чего нужна система управления движением судов

Первый из этих проектов - Система управления движением судов (СУДС). При подходе к порту возрастает плотность движения судов, в связи с чем для обеспечения безопасности движения кораблей нужно использовать СУДС.

800_rmport.jpg
VK «Росморпорта»
Разработана российская система управления движением судов в морских портах. Это первый в отрасли проект, использующий полный стек российского ПО

Исполнителем проекта является «Ситроникс». По словам руководителя направления СУДС в «Ситроникс» Юрия Ишутина, в мире 2,9 тыс. портов, из которых примерно 45% используют СУДС. При этом 70% СУДС уникальны, так как требуется кастомизация.

В России 67 морских портов, из низ 26 оснащены СУДС. Исторически российские порты работали на ПО Navi-Habrour, разработанном компанией «Транзас». Но в 2018 г. данная структура была приобретена финской компания Wartsilla. В 2023 г. Финляндия вступила в блок НАТО и Wartsilla ушла с российского рынка и прекратила поддержку российских пользователей.

Система управления движением судов представляет из себя экосистему, объединяющую множество сенсоров и датчиков. Они отображаются на электронной карте, которая позволяет операторам систем безопасно разводить суда. СУДС обеспечивает следующие возможности: регулирования движения судопотока; оказания навигационной помощи судам; информирования мореплавателей; повышения эффективности грузоперевозок; управления рисками от возможных негативных последствий судоходства.

Как «Ситроникс» замещал российское ПО, купленное финской компанией

Работу над собственной СУДС в «Ситрониксе» начали еще в 2021 г. Продукт получил название СООРИ (Система обработки, отображения и регистрации информации) СУДС «СиТрафик». В 2023 г началось его плотное внедрение в морском порту Сочи. Также продукт был внедрен в порту Астрахани и в сирийском порту Латакия (там находится база российского военно-морского флота). В дальнейшем планируется его тиражирование на порты Севастополя, Феодосии, Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе.

Как отметил Сергей Симонов, данный проект получил условное обозначение «православного»: это первый проект в отрасли, использующий полный стек отечественного ПО. До этого уже разрабатывались отечественные решения под ОС Windows, которые запускались на Linux через эмулятор Wine. Но СУДС «СиТрафик» использует только отечественные продукты - AstraLinux и PostgreSQL.

«Переход на использование Linux без использования Wine - является правильным и честным способом, хотя и наиболее трудозатратным», - констатирует Ишутин. В дальнейшем СУДС «СиТрафик» может стать основой для решения «Цифровой порт», обеспечив работу с ледовой обстановкой, гидрометеорологией и таможней.

В ближайших планах значатся: интеграция с СУДС; интеграция с метеосервисами (метеокарта с прогнозом по территории): интеграция с порталом предоставления услуг. В части развития искусственного интеллекта предполагается обеспечить поиск более быстрого и безопасного маршрута, создание интеллектуального навигатора, предоставление AI-аналитики для прогнозирования маршрута.

Российское ПО для планшета лоцмана

Второй проект - создание информационной системы обеспечения лоцманской деятельности. Речь идет о создании АИС АРМ (автоматизированная информационная система автоматизированное рабочее место) «Лоцмана». Непосредственно АРМ «Лоцмана» работает на планшете. Система также включает в себя АРМ диспетчера, АРМ сотрудника по обработке квитанции и АРМ сотрудника центрального аппарата.

Проект реализует компания «Интеллект-Консалтинг». По словам директора по развитию компании Юрия Оганяна, проблемой является отсутствие российского решения для навигации и работы лоцманских служб. Кроме того, в 2023 г. Россию отключили от использования международных морских карт, в связи с чем начался переход на использование электронных карт Минобороны.

АРМ «Лоцман» - продукт, направленный на увеличение безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним за счет повышения эффективности и автоматизации работы лоцманов. Он обеспечивает эффективность помощи лоцманам морского судоходства в решении ежедневных служебных задач. Также обеспечиваются цифровизация процессов сопутствующего документооборота и повышение безопасности лоцманской проводки и швартовы операций. В отличие от иностранных решений, работающих только на планшете, АРМ «Лоцман» собирается, консолидирует и хранит данные в системе.

АРМ «Лоцман» обеспечивает следующие возможности: централизованное управление процессами лоцманской деятельности; поддержка работы диспетчеров и лоцманов; использование централизованных справочников для минимизации ошибок; автоматическое заполнение лоцманских квитанции на основе имеющихся данных; накопление треков (создание маршрутов с возможностью ими делиться); .формирование базы знаний; интеграция со смежными системами (автоматический обмен данными с навигационными и портовыми сервисами); гибкая ролевая модель (настройка доступа пользователей. ограничение доступа к операциями, отчетам, справочникам, контроль активности пользователей в системе).

Также продукт обеспечивает предоставление аналитических отчетов по количеству, видам и длительности лоцманских операций, нормочасам, доставке, проводки, мониторингу движения, Кроме того, в продукте реализован следующий функционал: ориентация по курсу (динамическое отображение судна в направлении движения); обмен маршрутами (передача данных между лоцманами и диспетчерами): контроль маршрута (уведомления, сигналы тревоги, бамперы линии); работа с маршрутами в web-версии (управление объектами, районами и маршрутами прямо с ПК); оффлайн-режим (работа без интернета с последующей синхронизацией).

Плотное внедрение продукта будет происходить в двух филиалах «Росморпорта» - Астраханском и Северо-Западном бассейнах. Решение охватит порядка 100 лоцманов. На следующем этапе начнется внедрение в девяти филиалах «Росморпорта», где будет охвачено уже 500 лоцманов. Также планируется внедрение в «дружественных странах».

Кроме того, запланирована интеграция с комплексом дополненной реальности (AR), благодаря чему будет обеспечено отображение (проецирование) необходимой информации системы на прозрачные линзы очков. При это у оператора останется возможность визуального контроля за текущей обстановкой. В будущем АРМ «Лоцман» может стать основой или частью решения для автономной навигации.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производители электроники потребовали ужесточить контроль над «железом» из реестра российской продукции. Нужно проверять все крупные закупки

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Социальный фонд модернизирует систему кибербезопасности почти за миллиард

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: