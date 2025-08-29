В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Компания «Ситроникс» разработала российскую систему управления движением судов в морских портах. Оно призвано заменить решение Navi-Harbour, первоначально разработанное в России, но затем перешедшее к финской Wartsilla. Поскольку это первый в отрасли проект, использующий полный стек российского ПО, он получил условное название «православного». Также в рамках импортозамещения ПО для морской отрасли создается продукт АРМ «Лоцман», призванный обеспечить навигацию с планшетах с использованием электронных карт Минобороны.

Импортозамещение ПО для морского транспорта

В рамках ИЦК (индустриального центра компетенций) «Морской и речной транспорт» реализуются два проекта, получивших статус особозначимых (ОЗП).

Об этом глава данного ИЦК, замдиректора «Росморпорт» Сергей Симонов рассказал в ходе демодня ИЦК транспортной отрасли.

Общая сумма реализации проектов составляет 78 млн руб., их заказчиком выступает «Росморпорт».

Для чего нужна система управления движением судов

Первый из этих проектов - Система управления движением судов (СУДС). При подходе к порту возрастает плотность движения судов, в связи с чем для обеспечения безопасности движения кораблей нужно использовать СУДС.

VK «Росморпорта» Разработана российская система управления движением судов в морских портах. Это первый в отрасли проект, использующий полный стек российского ПО

Исполнителем проекта является «Ситроникс». По словам руководителя направления СУДС в «Ситроникс» Юрия Ишутина, в мире 2,9 тыс. портов, из которых примерно 45% используют СУДС. При этом 70% СУДС уникальны, так как требуется кастомизация.

В России 67 морских портов, из низ 26 оснащены СУДС. Исторически российские порты работали на ПО Navi-Habrour, разработанном компанией «Транзас». Но в 2018 г. данная структура была приобретена финской компания Wartsilla. В 2023 г. Финляндия вступила в блок НАТО и Wartsilla ушла с российского рынка и прекратила поддержку российских пользователей.

Система управления движением судов представляет из себя экосистему, объединяющую множество сенсоров и датчиков. Они отображаются на электронной карте, которая позволяет операторам систем безопасно разводить суда. СУДС обеспечивает следующие возможности: регулирования движения судопотока; оказания навигационной помощи судам; информирования мореплавателей; повышения эффективности грузоперевозок; управления рисками от возможных негативных последствий судоходства.

Как «Ситроникс» замещал российское ПО, купленное финской компанией

Работу над собственной СУДС в «Ситрониксе» начали еще в 2021 г. Продукт получил название СООРИ (Система обработки, отображения и регистрации информации) СУДС «СиТрафик». В 2023 г началось его плотное внедрение в морском порту Сочи. Также продукт был внедрен в порту Астрахани и в сирийском порту Латакия (там находится база российского военно-морского флота). В дальнейшем планируется его тиражирование на порты Севастополя, Феодосии, Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе.

Как отметил Сергей Симонов, данный проект получил условное обозначение «православного»: это первый проект в отрасли, использующий полный стек отечественного ПО. До этого уже разрабатывались отечественные решения под ОС Windows, которые запускались на Linux через эмулятор Wine. Но СУДС «СиТрафик» использует только отечественные продукты - AstraLinux и PostgreSQL.

«Переход на использование Linux без использования Wine - является правильным и честным способом, хотя и наиболее трудозатратным», - констатирует Ишутин. В дальнейшем СУДС «СиТрафик» может стать основой для решения «Цифровой порт», обеспечив работу с ледовой обстановкой, гидрометеорологией и таможней.

В ближайших планах значатся: интеграция с СУДС; интеграция с метеосервисами (метеокарта с прогнозом по территории): интеграция с порталом предоставления услуг. В части развития искусственного интеллекта предполагается обеспечить поиск более быстрого и безопасного маршрута, создание интеллектуального навигатора, предоставление AI-аналитики для прогнозирования маршрута.

Российское ПО для планшета лоцмана

Второй проект - создание информационной системы обеспечения лоцманской деятельности. Речь идет о создании АИС АРМ (автоматизированная информационная система автоматизированное рабочее место) «Лоцмана». Непосредственно АРМ «Лоцмана» работает на планшете. Система также включает в себя АРМ диспетчера, АРМ сотрудника по обработке квитанции и АРМ сотрудника центрального аппарата.

Проект реализует компания «Интеллект-Консалтинг». По словам директора по развитию компании Юрия Оганяна, проблемой является отсутствие российского решения для навигации и работы лоцманских служб. Кроме того, в 2023 г. Россию отключили от использования международных морских карт, в связи с чем начался переход на использование электронных карт Минобороны.

АРМ «Лоцман» - продукт, направленный на увеличение безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним за счет повышения эффективности и автоматизации работы лоцманов. Он обеспечивает эффективность помощи лоцманам морского судоходства в решении ежедневных служебных задач. Также обеспечиваются цифровизация процессов сопутствующего документооборота и повышение безопасности лоцманской проводки и швартовы операций. В отличие от иностранных решений, работающих только на планшете, АРМ «Лоцман» собирается, консолидирует и хранит данные в системе.

АРМ «Лоцман» обеспечивает следующие возможности: централизованное управление процессами лоцманской деятельности; поддержка работы диспетчеров и лоцманов; использование централизованных справочников для минимизации ошибок; автоматическое заполнение лоцманских квитанции на основе имеющихся данных; накопление треков (создание маршрутов с возможностью ими делиться); .формирование базы знаний; интеграция со смежными системами (автоматический обмен данными с навигационными и портовыми сервисами); гибкая ролевая модель (настройка доступа пользователей. ограничение доступа к операциями, отчетам, справочникам, контроль активности пользователей в системе).

Также продукт обеспечивает предоставление аналитических отчетов по количеству, видам и длительности лоцманских операций, нормочасам, доставке, проводки, мониторингу движения, Кроме того, в продукте реализован следующий функционал: ориентация по курсу (динамическое отображение судна в направлении движения); обмен маршрутами (передача данных между лоцманами и диспетчерами): контроль маршрута (уведомления, сигналы тревоги, бамперы линии); работа с маршрутами в web-версии (управление объектами, районами и маршрутами прямо с ПК); оффлайн-режим (работа без интернета с последующей синхронизацией).

Плотное внедрение продукта будет происходить в двух филиалах «Росморпорта» - Астраханском и Северо-Западном бассейнах. Решение охватит порядка 100 лоцманов. На следующем этапе начнется внедрение в девяти филиалах «Росморпорта», где будет охвачено уже 500 лоцманов. Также планируется внедрение в «дружественных странах».

Кроме того, запланирована интеграция с комплексом дополненной реальности (AR), благодаря чему будет обеспечено отображение (проецирование) необходимой информации системы на прозрачные линзы очков. При это у оператора останется возможность визуального контроля за текущей обстановкой. В будущем АРМ «Лоцман» может стать основой или частью решения для автономной навигации.