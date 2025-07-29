«МТС Линк» помогает Ставропольскому краю наладить систему трудоустройства граждан

Краевой кадровый центр Ставропольского края организует онлайн-встречи по вопросам занятости населения, а также обучение для сотрудников на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Центр планирует проводить удаленные ярмарки трудоустройства с работодателями, а также дистанционные занятия для своих работников по всему региону. К вебинарам будут подключаться до 300 участников с возможностью выйти в эфир. Этот формат позволяет воссоздать эффект очного взаимодействия и подходит для лекций, мастер-классов с активным вовлечением всех слушателей.

Записи прошедших встреч будут храниться в защищенном облачном пространстве: серверы «МТС Линк» находятся на территории России. Также возможно расширение набора функций, например внедрение инструментов на базе ИИ для подготовки текстовой расшифровки и краткого резюме встреч.

«Подразделения нашего центра работают во всех территориях Ставрополья. Поддерживать с ними связь в удобном формате очень важно. Рассчитываем, что платформа также поможет нам развивать компетенции соискателей и сделать удаленный подбор работы для ставропольцев более эффективным», — сказал директор Краевого кадрового центра Ставропольского края Виктория Полюбина.

«"МТС Линк" помогает регионам выстраивать современную инфраструктуру для общения и обучения — стабильную, защищенную и доступную. Особенно важно, когда такие инструменты становятся частью социальных проектов. Поддержка соискателей, развитие компетенций, открытый диалог между государством и людьми — все это напрямую влияет на качество жизни. Мы рады, что наш продукт помогает решать такие задачи в регионах, в том числе в Ставропольском крае», — сказала руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.