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Наталья Сергунина: Более 500 тысяч компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на столичном портале mos.ru

На столичном портале mos.ru зарегистрировано уже 517 тыс. кабинетов компаний и индивидуальных предпринимателей. С их помощью представители делового сообщества могут взаимодействовать с различными ведомствами и оптимизировать многие бизнес-процессы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Сейчас предпринимателям доступно больше 200 услуг и сервисов — от согласования дизайн-проекта размещения вывески до оформления пропусков на проезд грузового транспорта.

«Востребованность инструментов для бизнеса на городском портале остается стабильно высокой. В среднем на mos.ru появляется почти 30 тысяч новых корпоративных кабинетов в год», — сказала Наталья Сергунина.

Зарегистрировать учетную запись может генеральный директор компании или индивидуальный предприниматель, у которого есть квалифицированная электронная подпись. Подробная инструкция размещена на портале.

На главной странице кабинета есть виджеты для быстрого доступа к услугам и сервисам. Они легко настраиваются под предпочтения пользователя. В «Профиле» хранится основная информация об организации: наименование, реквизиты, контакты, виды экономической деятельности и прочее. Более подробные сведения представлены во вкладке «Документы и данные».

В разделе «Заявления и уведомления» отслеживаются статусы обращений, а на странице «Платежи» просматривается история оплаченных счетов.

Во вкладке «Торговый реестр» предприниматели могут скорректировать данные о принадлежащих им объектах без посещения районных управ. А сервис «Открытый контроль» позволяет быстро решить вопросы надзорной деятельности.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме и развитие инфраструктуры электронного правительства соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

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