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В Подмосковье упростили согласование перепланировки помещения

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу по согласованию переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга по согласованию перепланировки помещения стала еще удобнее. Так, собственники теперь могут дать своё согласие на проведение работ в личном кабинете регпортала. Также можно онлайн узаконить ранее сделанную перепланировку и оформить акт на уже выполненные работы. Прежде для этого надо было идти в суд», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, теперь при образовании новых помещений в результате перепланировки или изменения их параметров администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет, а также зарегистрирует право собственности в Росреестре.

Получить услугу могут собственники квартир и нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование».

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