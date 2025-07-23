В Сириусе испытали систему автофиксации нарушений ПДД на электросамокатах

В начале 2025 г. на федеральной территории в пилотном режиме начала работу первая в России система автоматического выявления правонарушений пользователей электросамокатов с применением технологий искусственного интеллекта. За полгода число повторных дорожных инцидентов с участием самокатов «МТС Юрент» на тестируемых территориях в Сириусе снизилось до 2%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Проект совместно реализуют муниципальное казённое учреждение «Цифра.ФТ», сервис кикшеринга «МТС Юрент» и разработчик программного обеспечения на основе ИИ «Видеофор-Юг». Система видеоаналитики компании «Видеофор-Юг» анализирует изображения с городских камер и распознаёт нарушения ПДД: неспешивание на пешеходном переходе, движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) вдвоем и создание помех дорожному движению. При фиксации дорожного инцидента информация о времени и месте происшествия мгновенно передаётся в службу поддержки сервиса кикшеринговой компании с фото и видео доказательствами. Нарушителю приходит push-сообщение с уведомлением о совершенном им нарушении правил дорожного движения.

Результат тестирования новой технологии — существенное снижение числа нарушений ПДД среди пользователей сервиса аренды электросамокатов «МТС Юрент». За период пилотного проекта было вынесено более 600 предупреждений. Число повторных нарушений пользователями снизилось до 2%. Чаще всего камеры фиксировали проезд пешеходных переходов без спешивания, перемещение на самокатах по проезжей части и движение на СИМ вдвоём. На время пилота систематическим правонарушителям кикшеринговой компанией может быть отказано в пользовании сервисом либо назначен штраф в размере от 500 до 30 тыс. руб. После запуска сервиса в полном режиме ответственность будет определяться в соответствии с КоАП.

В настоящее время проводится работа по развитию проекта интеллектуального видеомониторинга СИМ на федеральной территории «Сириус» с включением новых функций по определению нарушений ПДД и интеграции сервиса с остальными операторами кикшеринга. Пилотирование системы продолжится до конца текущего года. Планируется, что в 2026 г. сервис может начать работу в полном режиме.

«Даже за полгода проведения эксперимента предложенные меры показали высокую эффективность. Поскольку проблема с неправильной ездой на самокатах актуальна для многих городов, данная разработка может быть очень востребована и в других регионах России», — сказал глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Проект стал первым в России, демонстрирующим широкие возможности использования искусственного интеллекта для повышения безопасности поездок на СИМ. Он уменьшает влияние человеческого фактора и ускоряет обработку информации, что значительно улучшает ситуации на дорогах и тротуарах.

Компании «Шеринговые технологии» сервиса кикшеринга «МТС Юрент» и «Видеофор-Юг» являются резидентами Инновационного научно-технологического центра «Сириус», который на сегодняшний день объединяет более ста организаций и молодежных стартапов. Они работают над проектами в области искусственного интеллекта и информационных технологий, генетики и наук о жизни, когнитивных исследований и других направлений.