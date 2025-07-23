В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива

В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотивов, который будет передавать данные в единую информационную систему. Об этом CNews сообщили представители ГК «ЛокоТех».

Пилотное решение реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации ГК «ЛокоТех». Ключевая задача — повышение эффективности технологического процесса регулировки количества подачи песка под колесные пары локомотива при проведении сервисного обслуживания в объеме ТР-1. Цель будет достигнута за счет автоматизации процесса измерения количества песка и передачи данных в автоматизированную систему управления «Сетевой график» (АСУ СГ).

В настоящее время регулировка количества подачи песка под колесные пары локомотива осуществляется вручную, с помощью мерительных мешочков, которые устанавливают на каждую песочную трубу секции локомотива, заполняются песком и затем взвешивают на весах. При данной технологии требуется участие не менее трех сотрудников депо и достаточное количество времени.

Создаваемый комплекс позволит повысить качество технологического процесса регулировки при проведении сервисного обслуживания в объеме ТР-1 за счет автоматизации. Данные о количестве подачи песка под каждую колесную пару будут в режиме реального времени передаваться из цифрового весоизмерительного комплекса в диагностическую карту локомотива и электронную книгу ремонта локомотива в АСУ СГ.

В состав комплекса входят восемь переносных мобильных модулей, каждый из которых включает в себя опорную металлическую площадку, на которой расположены необходимые электронные и другие комплектующие с микропроцессорным управлением, по одному на каждую песочную трубу локомотива. Они передают данные на смартфон, а он, в свою очередь, на стационарный модуль, связанный с системой АСУ СГ. Система фиксирует номер каждого локомотива и ведет историю проведенных регулировок. Пользовательский интерфейс комплекса оснащен интуитивно понятными графическими элементами.

«Автоматизация процесса измерения количества песка позволит повысить качество с скорость технологического процесса регулировки, снизить сверхнормативный расход песка в эксплуатации и уровень запыления рабочей зоны ремонтного стойла, а также исключить влияние человеческого фактора. Кроме того, для проведения регулировки песочных форсунок на всех песочных трубах секции локомотива будет достаточно одного работника», — сказал директор департамента цифровизации и проектного управления ГК «ЛокоТех» Юрий Завидов.

Оборудование комплекса устанавливается в цехе ТР-1 и будет введено в эксплуатацию в конце 2025 г. Ожидается, что первый экономический эффект в размере одного млн. руб. за счет внедрения новой технологии будет достигнут в течение 2026 г. После запуска проекта будет принято решение о распространении пилотного решения на другие сервисные локомотивные депо «ЛокоТех-Сервис».