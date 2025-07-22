Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково», реализовала проект умной навигации для Центрального автовокзала Ростова-на-Дону. Благодаря внедренному решению пассажиры могут легко ориентироваться на территории и в здании транспортного комплекса за счет создания современной цифровой системы сопровождения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Компания-разработчик разместила в автовокзале 400 BLE датчиков, которые обеспечивают бесперебойную и точную работу навигации. Особенность решения заключается в несколько удобных способах навигации: трехмерная карта автовокзала доступна как в приложении, так и на сенсорных интерактивный терминалах – инфоматах. Мобильное приложение работает для территории и помещений как привычный навигатор. Достаточно ввести номер рейса или выбрать точку назначения, и система автоматически проложит оптимальный маршрут. В случае невозможности установки приложения помогает QR-код навигация: при сканировании кода камерой телефона в браузере открывается карта с местоположением пользователя. Кроме того, внедрённая система навигации предполагает режим дополненной реальности, при переключении на который одним касанием, можно увидеть указатели по маршруту через камеру смартфона.

«Мы видим значительный потенциал в применении технологий дополненной реальности. Наш разработчик не просто применил современные навигационные технологии, но и адаптировал свой проект под реальные условия заказчика, включая недоступность спутниковой навигации», – сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково».

Для пассажиров новация позволяет существенно экономить ресурсы – больше не нужно тратить время на поиски локации или обращаться за помощью к персоналу. Для автовокзала система стала инструментом повышения качества обслуживания и эффективности работы сотрудников. Администрация в режиме реального времени имеет возможность наблюдения за перемещением посетителей по карте, отслеживать историю, треки маршрутов и тепловые карты.

«Внедрение системы навигации «Индорс Навигейшн» важный шаг в развитии удобства для посетителей и пассажиров автовокзала. Теперь несмотря на то, что спутниковая навигация не всегда работает из-за внешних угроз, гости могут легко ориентироваться в пространстве, быстро находить нужные автобусы, кассы и сервисы. Это не просто технология, это комфорт и экономия времени для тысяч людей каждый день», — сказала заместитель директора по эксплуатации Центрального автовокзала Ростова-на-Дону Макарова Любовь.

«Центральный автовокзал Ростова-на-Дону теперь оснащен нашей интеллектуальной навигационной системой – это значит, что пассажиры смогут без труда находить нужные маршруты. Для нас большая честь участвовать в модернизации ключевого транспортного узла крупнейшего областного центра. Этот проект наглядно демонстрирует, как технологии делают повседневные поездки комфортнее и проще для каждого», — сказал Камиль Кямилев, директор по развитию ООО «Индорс Навигейшн».