CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»

Найти владельца автомобиля и сообщить ему о проблеме можно с помощью водительских чатов в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто». Водители пользуются этой функцией и за пять месяцев создали уже более 500 тыс. чатов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Топ-5 тем сообщений: авто блокирует проезд — 40,2%, произошло ДТП — 14,4%, открыто окно — 13,8%, спущено колесо — 12%, авто эвакуируют — 9,6%.

Как работают чаты

Все общение — анонимное. Отправить сообщение может любой пользователь «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью. Получателем может быть только собственник автомобиля, указавший данные о нем в личном кабинете на портале. Чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его авто, в сообщении отправителя указывается геопозиция. Отключить чаты можно в любой момент, но опция не популярна — ею воспользовались всего 0,5%.

Темы сообщений

Общение в системе возможно только шаблонами сообщений и ограничено темами, касающимися дорожной ситуации. Обсуждение иных вопросов невозможно. Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Россия под ударом. Число DDoS-атак на информационную инфраструктуру страны удвоилось за год

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

В Рунете с начала 2025 г. заблокировано более 15 тыс. ИТ-ресурсов за разжигание вражды

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024