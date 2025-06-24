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В столице создан первый цифровой кластер медиатехнологий

В столице создан первый цифровой кластер медиатехнологий. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий при Департаменте культуры города Москвы.

Согласно данным, предоставленным Центром стратегических разработок (ЦСР) и консалтинговой компанией iKS Consulting, рынок искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых медиа в России демонстрирует значительную активность и обладает высоким потенциалом роста.

Москва является одним из ключевых центров развития этих отраслей. В столице сосредоточено более 1,2 тыс. компаний, чья деятельность связана с разработками в сфере искусственного интеллекта. Одновременно с этим в Москве насчитывается более 930 компаний, которые занимаются созданием и внедрением технологий для цифровых медиа. Объем рынка цифровых медиа растет на 35% ежегодно.

«С целью поддержки передовых технологических направлений в Москве создается межотраслевой кластер медиатехнологий. В объединение уже вошли 37 компаний, среди которых — разработчики оборудования, производители контента с использованием VR/AR, контент-платформы и решения на основе ИИ», — сказала Ольга Романец, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер».

«Новая площадка позволит консолидировать крупных игроков рынка и решить важную для компаний креативных индустрий задачу: создание высокотехнологичного конкурентоспособного российского программного обеспечения для сфер кино, видеоигр, анимации, рекламы и медиа. При этом задача стоит амбициозная: способствовать созданию инновационных решений, которые не только заменят иностранные продукты, но будут востребованы на мировом рынке», — сказала Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы.

Первым совместным проектом цифрового объединения стал Octarine — креативная платформа мультимедийного программного обеспечения (ПО), предоставляющая набор программных продуктов для работы с растровой и векторной графикой, производства кино и анимации, создания визуальных эффектов и композитинга, а также интегрированные образовательные программы и вспомогательные сервисы для работников креативных профессий.

Это уже 16-е цифровое объединение, работающее на базе цифровой платформы Московского инновационного кластера - i.moscow. В них работает свыше 1,3 тыс. компаний, совместными усилиями они развивают более 160 проектов.

Московский инновационный кластер способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице — разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы Москвы. В состав кластера входят организации из 87 регионов России. Разработчикам и высокотехнологичному бизнесу доступны свыше 50 цифровых сервисов и услуг от города. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

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