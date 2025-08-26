CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Бизнес Законодательство Кадры Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Техника ИТ в торговле
|

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Руководитель одной из ведущих мировых компаний по разработке и производству 3D-принтеров заявил о том, что эра Open Source настольной 3D-печати закончилась. Однако, по его словам, это печальная реальность в 2025 г. Он винит в этом стремительный рост китайской индустрии 3D-печати и либеральную патентную систему в Китае. Китайское правительство объявило в 2020 г. 3D-печать стратегической отраслью, а местные компании получают гранты, налоговые льготы и дешевые кредиты.

Регистрация патентов

Генеральный директор чешской компании Prusa Research Йозеф Пруша (Josef Prusa) заявил о том, что китайцы уничтожили сферу печати настольной 3D-печати закончилась Open Source решений, пишет Hackaday. Мировой рынок рискует стать полностью зависимым от китайских производителей. Ведь с 2014 г. производством принтеров занимались энтузиасты по всему миру, а схемы по сборке и программным решениям были в открытом доступе.

Prusa Research – это компания, производитель 3D-принтеров и сопутствующего программного обеспечения (ПО), основанная и возглавляемая чешским инженером Йозефом Прушей. Компания известна своими популярными 3D-принтерами, которые являются одними из крупнейших производителей в мире, а также разработкой ПО для 3D-печати, такого как PrusaSlicer.

Правительство Китая объявило 3D-печать стратегической отраслью в 2020 г., начав поддерживать исследования и производство. С этого момента китайские компании активно расширяли присутствие в сфере оборудования для 3D-печати. Если в 2019 г. ведущие компании подали около 40 патентных заявок, то к 2022 г. их число выросло до 650.

josef_prusa_in_prusa_research_offices_inside_mk2_printfarm_1.jpg
Wikipedia
Генеральный директор Prusa Research Йозеф Пруша

Йозеф Пруша отмечает, что китайские компании нередко патентуют технологии, ранее находившиеся в открытом доступе. Сначала патент регистрируется в Китае, затем в Европе, это обычно в Германии, и далее в США. Стоимость подачи патентной заявки в Китае составляет всего $125, тогда как оспаривание патента в США или Европейском Союзе (Евросоюз) на ранних стадиях обходится в $12 тыс., а в сложных случаях — до $75 тыс. При этом процесс оспаривания может длиться годами.

Открытое ПО или Open Source — это софт, распространяемое с открытым исходным кодом. Такое приложение можно доработать (изменить, дополнить) под свои задачи без нарушения авторских прав разработчиков, а также изучить на наличие ИТ-уязвимостей, использовать для разработки других программ и др.

Это позволяет китайским компаниям массово патентовать технологии, в то время как компании из США и Евросоюз в 2025 г. избегают патентных споров из-за их высокой стоимости. Это также затрагивает проекты с открытой архитектурой и кодом: их разработчики, не желая сталкиваться с судебными разбирательствами из-за использования запатентованных технологий, часто просто отказываются от своих проектов в настольной 3D-печати.

Захват 3D-рынка

Возникшая в 1980 г. ХХ века 3D-печать значительно продвинулась в своем развитии. В 2025 г. она используется во многих областях промышленности, в науке, в медицине. Появление персональных 3D-принтеров сделало эту технологию доступной каждому желающему.

22pavpvapvapavpv85.jpg

Prusa3d
3D принтер original prusa mini – компактный смарт-принтер с большими промышленными возможностями

В этой технологии используется прямая аналогия с печатью изображений на бумаге, при котором оно создается путем нанесения отдельных точек красителя на бумагу или другую основу. Принтер регулирует количество и цвет красителя (при цветной печати), используемого для печати точки, в результате чего получается изображение. Примерно так же работает 3D-принтер, только здесь добавляется еще одно пространственное измерение (ось Z)— объект произвольной формы строится из множества слоев материала, наносимых последовательно друг на друга.

По своей сути, настольная 3D-печать — это технология аддитивного (послойного) производства, при которой объекты строятся на основе цифровой модели с использованием компактных 3D-принтеров, предназначенных для домашнего или офисного использования. По аналогии с обычным принтером, 3D-принтер слой за слоем наносит материал (пластиковую нить, смолу, порошок), который застывает и формирует физический объект.

Объем российского рынка технологий 3D-печати

Российский рынок аддитивных технологий по итогам 2024 г. достиг объема 6,5-7 млрд руб., показав устойчивую динамику роста в условиях геополитических ограничений и активного ИТ-импортозамещения. Количество заказов на производство изделий методами трехмерной печати увеличилось на 35% по сравнению с 2022 г., преимущественно за счет государственных заказов и крупных промышленных холдингов.

По информации «Делового профиля», прогнозируемый среднегодовой темп роста российского рынка аддитивных технологий до 2030 г. составляет около 20%, что позволит увеличить его объем до 14,5 млрд руб. к концу прогнозного периода. Доля России на мировом рынке остается на уровне менее 2%, в то время как общий объем глобального рынка достиг $25,7 млрд в 2024 г.

В России в сфере аддитивных технологий работает свыше 150 предприятий, из которых около 60 сосредоточены на металлической 3D-печати. Основными факторами развития отрасли являются программы импортозамещения и спрос ключевых промышленных секторов на инновационные производственные решения.

На российском рынке в 2024 г. лидируют несколько специализированных компаний. «Суперметалл» фокусируется на металлической 3D-печати для авиации, производя турбинные лопатки и компоненты шасси для гражданских и военных самолетов. «Протомаш» занимается изготовлением медицинских имплантов, включая титановые протезы для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Подразделение «Росатом AM» государственной корпорации «Росатом» развивает аддитивные технологии для ядерной энергетики, производя теплообменники и компоненты реакторов с использованием селективного лазерного плавления. Компания «Амтехнолоджи» сосредоточена на создании собственного оборудования и ПО, включая исследования по интеграции искусственного интеллекта (ИИ).

Металлическая 3D-печать остается доминирующим направлением развития российского рынка аддитивных технологий. Технологии прямого лазерного спекания металлических порошков и электронно-лучевой плавки активно внедряются в авиационно-космической и оборонной промышленности для создания легких конструкций повышенной прочности.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Судебный департамент массово покупает серверы на полмиллиарда

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: