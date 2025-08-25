CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Розница Техника ИТ в торговле
|

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Российская киберполиция пресекла деятельность одного из крупнейших в российском сегменте интернета ресурсов, использовавшегося для незаконного распространения персональных данных граждан. В августе 2025 г. задержан и предполагаемый организатор схемы, а также его сообщники. По информации сотрудников Министерства внутренних дел, функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено.

Борьба с незаконной деятельностью

Киберполиция закрыла крупный ИТ-ресурс с персональными данными граждан, пишет ТАСС. По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на российских граждан.

По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД), ИТ-сервис накопил значительные объемы данных, полученных из утечек различных организаций. Эти сведения незаконно использовались коммерческими структурами, детективными и коллекторскими агентствами. Также были зафиксированы случаи передачи конфиденциальной информации мошенникам, которые применяли ее для кражи средств у граждан.

naruchniki9_1.jpg

Следственный комитет России
Киберполиция в России закрыла один из крупнейших ресурсов с личными данными граждан и арестовала владельца ИТ-сервиса

По запросам пользователей предоставлялись полные досье на российских граждан, включающие анкетные и паспортные данные, адреса проживания и места работы, информацию о доходах, кредитной истории и другие уникальные сведения. Доступ к ИТ-системе осуществлялся через специализированную веб-форму или API-интерфейс. Стоимость подписки варьировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента, часто превышая 1 млн руб. в месяц.

Из-за высокой стоимости доступ к ИТ-сервису нередко перепродавался через объявления в специализированных Telegram-каналах и на форумах даркнета, что увеличивало риски несанкционированного распространения персональных данных. Пользователь выкупал доступ в 12 млн руб. в год, а после от 50 до 300 тыс. руб. перепродавал услуги по пробиву в розницу для других физических лиц на черном рынке. На основе собранных доказательств российской киберполицией возбуждено уголовное дело по статье 272.1 уголовного кодекса (УК) России.

Задержание и поиск соучастников

В Москве задержали предполагаемого организатора схемы и его сообщника, отвечавшего за программную и техническую поддержку ИТ-сервиса, им предъявили обвинение и заключили под стражу. Деятельность ИТ-сервиса 25 августа 2025 г. полностью остановлена. В ходе обысков изъяты средства связи и компьютерная техника, договорная и бухгалтерская документация, а также серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт (ТБ).

snimok_ekrana_2025-08-25_132122_1.png

Telegram-канал - Ирина Волк
Суд арестовал руководство крупнейшего ИТ-сервиса по продаже персональных данных

По данным следствия, с декабря 2024 г. через два счета подконтрольных юридических лиц прошло свыше 66 млн руб. Проверяется информация о более чем 2 тыс. пользователей ИТ-ресурса. Совместно с сотрудниками Федеральной службой безопасности (ФСБ) и МВД в августе 2025 г. проводятся мероприятия по выявлению возможных соучастников, включая иностранных граждан и иностранных спецслужбы, а также по предотвращению дальнейшего распространения защищаемых законом данных. В МВД отметили, что оперативно-разыскные действия по пресечению деятельности других участников теневого рынка персональных данных продолжаются.

Откуда данные

Со слов ИТ-специалиста в области безопасности Positive Technoligies Алексея Лукацкого, основной источник информации для любого бота по пробиву — это утечки, которые допускают крупные компании, имеющие доступ к личным данным россиян. «Они составляют львиную долю информации, которая попадает в такого рода ИТ-сервисы», — отметил он. Кроме того, личные данные могут попадать в подобные ИТ-сервисы из-за действий сотрудников государственных или коммерческих организаций, которые продают эту информацию, отметил Лукацкий. Ведь в 2025 г. некоторые недобросовестные сотрудники различных структур, которые в рамках своих служебных полномочий имеют доступ к достаточно чувствительной информации о гражданах, готовы за небольшую мзду эти данные продать.

snimok_ekrana_2025-08-25_132238_1.png

Telegram-канал - Ирина Волк
ИТ-инфраструктура для ИТ-сервиса с большими массивами данных

Иногда такие ИТ-сервисы приобретают базы данных (БД) в даркнете, говорит специалист из группы анализа угроз информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies Николай Чурсин. Базовая же информация берется из открытых источников — например, из социальных сетей. Чем больше уникальных данных обрабатывает ИТ-сервис, тем больше у него шансов выделиться среди других конкурентов на черном рынке. Отсюда простой вывод, меньше информации сливай в сеть — меньше на тебя вылезет при поиске.

Однако, по мнению многих ИБ-специалистов, опасность ИТ-сервисов по пробиву информации во многом преувеличена. Безусловно, очень неприятно осознавать, что ваши персональные данные доступны неограниченному кругу лиц, но надо понимать, что в массе своей эта информация для злоумышленников не несет какой-то большой ценности и эта информация у них так или иначе уже есть.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: