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Уже более 2 млн иностранцев зарегистрировали сим-карты по новым правилам

В России иностранные граждане могут зарегистрировать на свое имя не более 10 абонентских номеров. Договор по каждому из них должен быть оформлен по новым правилам: с подтверждением личности по биометрии. Тем, у кого уже есть сим-карта, нужно переоформить ее до первого июля, чтобы оставаться на связи. По новым правилам уже оформили сим-карты более двух млн иностранцев. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нужно сделать иностранному гражданину

Проверьте количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах» с подтвержденной учетной записью.

Расторгните договоры по лишним номерам.

Обратитесь в салон связи и подтвердите личность по оставшимся договорам.

Что понадобится в салоне связи: подтвержденная учетная запись «Госуслуг», зарегистрированная в Единой биометрической системе биометрия, уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

Что будет после первого июля

Оказание услуг по еще не переоформленным договорам будет поэтапно ограничиваться.

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