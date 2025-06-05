Торговый бот портала поставщиков за 2,5 года помог заказчикам сэкономить более 11 миллиардов рублей

С осени 2022 г. на портале поставщиков заключили более 215 тыс. контрактов с применением торгового бота. Снижение начальной цены в таких закупках позволило заказчикам сэкономить за это время свыше 11 млрд руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Торговый бот портала поставщиков позволяет предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Таким образом, они экономят время, а заказчики получают товары или услуги по более выгодной цене за счет высокого уровня конкуренции. С октября 2022 г., когда бот начал свою работу, по итогам процедур с его применением было заключено 215,1 тыс. контрактов на сумму более 29 млрд руб. Начальная цена в ходе котировочных сессий снизилась на 11,1 млрд руб.», –сказала Мария Багреева.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Побеждает предприниматель, предложивший наименьшую стоимость. Торговый бот автоматизирует участие в котировочных сессиях, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет минимальной цены, установленной перед началом аукциона поставщиком. Таким образом, предприниматель может участвовать одновременно в нескольких сессиях. За пять месяцев 2025 г. с помощью бота было заключено более 35 тыс. контрактов на сумму свыше 5,2 млрд руб.

«За время существования сервиса наиболее активно им пользовались предприниматели из Москвы и Московской области. Они заключили 122,9 и 40,6 тыс. контрактов соответственно. Это 76% от общего числа договоров. В пятерку лидеров по числу совершенных по итогам работы цифрового помощника сделок вошли также Пермский край, Санкт-Петербург и Псковская область», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работает более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 370 тыс. предпринимателей по всей стране. Каталог продукции насчитывает более 3,1 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале.

Функциональным заказчиком портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».