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Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

Счетная палата выяснила, что, потратив больше 90% из выделенных на цифровизацию трех млрд руб., Минюст России все еще очень далек от выполнения заявленных целей программы.

Три млрд руб. потрачены неэффективно

Проанализировав результаты цифровизации Минюста России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой трансформации сферы юстиции реализуются недостаточно эффективно и могут быть не достигнуты. Отчет опубликован на сайте СП.

Задачи цифровизации на 2021–2023 гг. определялись Указом Президента о национальных целях развития, госпрограммой «Юстиция» и ведомственной программой цифровой трансформации.

«Основные мероприятия были направлены на автоматизацию процессов и повышение эффективности деятельности министерства, создание единого цифрового пространства для оказания бесплатной юридической помощи и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», — указано в сообщении СП.

minyust700.jpg

Telegram-канал Минюста
Из выделенных на цифровизацию средств Минюстом уже потрачено 90,3%

На это в 2021-2023 гг. министерству было выделено три млрд руб., из них уже освоено 2,7 млрд рублей (90,3%).

Выявленные недочеты

В числе выявленных СП недостатков названо слабое планирование, отсутствие взаимосвязи и преемственности проводимых мероприятий по цифровизации.

Например, мероприятия, предусмотренные ведомственной программой цифровой трансформации Минюста на 2021-2023 гг., «не были взаимоувязаны друг с другом по годам и ежегодно корректировались». Неоднократно корректировались и показатели госпрограммы «Юстиция». С начала 2023 г. из ее паспорта были исключены четыре из семи показателей, а для двух из трех оставшихся плановые значения не были установлены.

Отдельной проблемой названа технологическая разобщенность и недостаточное развитие цифровой инфраструктуры. Территориальные органы Минюста оснащены преимущественно устаревшим ИТ-оборудованием - 55,3% серверов и 38,5% компьютеров были произведены до 2016 г., указано в отчете.

Аудиторы также выяснили, что разработанная Минюстом и введенная в эксплуатацию в 2021-2023 гг. единая федеральная государственная информационная система (ФГИС) содержит неполные и некорректные данные, процесс внесения сведений в систему и контроля за их качеством не регламентирован.

При разработке платформы «Правовая помощь» (должна обеспечить равный доступ к бесплатной юридической помощи, в том числе гражданам, проживающим вдали от административных центров) не соблюдались установленные для госинформсистем (ГИС) требования.

Несколько дней и 10 тыс. рублей на цифровизацию

О публикации Министерством юстиции тендера на создание прототипа информационной системы «Правовая помощь» Cnews писал в декабре 2021 г.

Будущему подрядчику за несколько дней предлагалось выполнить первый этап проекта, который включает в себя предпроектное обследование объекта автоматизации, подготовку технического задания для создания системы, а также установку и настройку типового ПО на мощностях заказчика.

Аудитор Светлана Орлова, говорится на сайте СП, отмечала, что работу по повышению доступности бесплатной юридической помощи должны активизировать регионы, но выделяемые на это средства крайне малы. Например, в 2023 г. в бюджете Кемеровской области на эти цели было предусмотрено всего 10 тыс. руб., Оренбургской области – 20 тыс. руб., в Республике Башкортостан – 45 тыс. руб., в Краснодарском крае и Курганской области по 50 тыс. руб.

Анна Любавина

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