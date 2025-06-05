Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на мобильные устройства. В этом магазине уже доступны десятки тысяч мобильных приложений, в том числе и зарубежных.

Законопроект об обязательной предустановке

Законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства Государственной думой (Госдума) рассмотрит в ближайшее время, пишет ТАСС.

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который обяжет иностранных производителей мобильных устройств предустанавливать российский магазин приложений Rustore. Об этом в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«В ближайшее время Госдумой будет рассмотрен законопроект, который по аналогии с Европейским союзом (ЕС) обяжет производителей мобильных устройств обеспечить возможность установки нашего магазина приложений. Мы дальше посмотрим, как он будет исполняться», — сказал Шадаев.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android. RuStore разрабатывают VK и другие крупные IT-компании при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, поэтому доступ к привычным приложениям и обновлениям гарантирован при любых переменах.

Unsplash - Tobias Faucher В Госдуме обсудят об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на миллионы устройств в России

Со слов министра цифрового развития России, 5 июня 2025 г. российский магазин приложений установлен на более чем 80 млн устройств, а его ежемесячная аудитория достигает 50 млн человек. В этом магазине доступно множество мобильных приложений, включая зарубежные. Например, китайские производители там размещают игры для доступа российской аудитории, — добавил Шадаев.

Замена Google Play

RuStore — это аналог Google Play для устройств на операционной системе (ОС) Android, который позволяет скачать любое приложение в России без ограничений. В нем можно скачать: игры; банковские приложения; навигаторы; образовательные программы и т.п. Большая часть софта в магазине создана российскими ИТ-компаниями, для которых ИТ-платформа и создавалась.

Однако 5 июня 2025 г. в RuStore уже можно скачать и зарубежные приложения, а также их модификации. Платформу поддерживают власти и ведущие российские корпорации из топ-10, что гарантирует ее функционирование и развитие в стране. Все приложения в магазине проходят проверку интеллектуальной системой безопасности от «Лаборатории Касперского».

Отечественный магазин обеспечивает безопасное скачивание программ, покупку подписок и другие операции без ограничений. Разработчики могут загружать в магазин RuStore собственные приложения и монетизировать их, стоит отметить, что ИТ-платформа предлагает встроенную аналитику и гибкую систему монетизации.

Статистика установок

В марте 2025 г. RuStore преодолел планку в 100 млн установок, а за год число инсталлов выросло в три раза. По данным VK, среди причин роста популярности: бесперебойный и гарантированный доступ к ИТ-сервисам, возможность совершать покупки различными способами, безопасность и большой выбор приложений. Ведь в каталоге RuStore более 50 тыс. приложений и игр, доступных на ОС Android, HarmonyOS и «Аврора».

«За год мы значительно расширили присутствие RuStore на различных ОС и устройствах. Теперь пользователи могут безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого удобного девайса. В 2024 г. мы впервые появились на электронных книгах и телевизорах, а магазин приложений доступен на проекторах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях. Даже на устройствах не адаптированных для работы магазина приложений — кассовых терминалах, умных часах», — рассказал директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев.

По данным VK, cамой популярной моделью с российским магазином приложений RuStore стала Xiaomi Redmi Note 13. Самым дорогим мобильным устройством с RuStore оказался Samsung Galaxy Z Fold 6 стоимостью около 200 тыс. руб., а самым бюджетным довольно старая модель Xiaomi Redmi 9A около 5 тыс. руб. Растет и популярность складных смартфонов в RuStore, среди которых можно выделить компактный Galaxy Z Flip6 и довольно редкий Google Pixel 9 Pro Fold. Среди самых необычных смартфонов с российским магазином приложений: Xiaomi 14 Ultra, способный заменить фотокамеру, редкие BlackBerry KEY2, неординарный Nothing Phone (2a) и защищенные устройства Ulefone Armor.