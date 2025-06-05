«Ред Софт» и Минтранссвязи Чеченской Республики

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и Минтранссвязи Чеченской Республики заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Сотрудничество между «Ред Софт» и государственными учреждениями Чеченской Республики имеет многолетнюю историю, начавшуюся в 2019 г. За это время продукты компании были успешно внедрены в ключевые ведомства региона.

Наибольшее распространение получила операционная система «Ред ОС», которая установлена на более чем 730 рабочих станциях и серверах в учреждениях региона. Программные продукты «Ред Софт» функционируют в Государственном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства Чеченской Республики», в Министерстве финансов и Министерстве природы Чеченской Республики, в социально значимых учреждениях здравоохранения и образования.

В учебных классах Чеченской Республики оборудованы рабочие места на операционной системе «Ред ОС». Всего в регионе 17 школ, гимназий, образовательных центров начали использовать программные продукты «Ред Софт». Также совместно с Министерством транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики запланировано в ближайшее время создание центра компетенций «Ред Софт» в регионе.

Эти внедрения создали прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества и доказали эффективность решений «Ред Софт» в различных сферах деятельности государственных учреждений Чеченской Республики.

В рамках партнерства стороны сосредоточатся на реализации совместных проектов по цифровой трансформации, включая разработку и внедрение современных государственных информационных систем и электронных сервисов для нужд региона. Особое внимание будет уделено изучению и тестированию перспективных технологий, что позволит выбирать наиболее эффективные решения для автоматизации рабочих мест и обеспечения информационной безопасности.

Важным аспектом сотрудничества станет работа по импортозамещению в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Стороны планируют активно обмениваться опытом и лучшими практиками через участие в совместных мероприятиях – конференциях, семинарах и рабочих группах. Такое комплексное взаимодействие позволит создать прочную основу для технологического развития Чеченской Республики, сохраняя при этом принципы открытости и добросовестной конкуренции на ИТ-рынке.

«Сотрудничество с «Ред Софт» позволит усилить цифровую инфраструктуру региона и повысить эффективность работы госорганов. Мы заинтересованы в развитии отечественных ИТ-решений и рассматриваем это соглашение как основу для долгосрочного партнерства», – сказал Муса Абдул-Вахабов, заместитель министра транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики.

«Подписание соглашения с Минтранссвязью Чеченской Республики – важный шаг в развитии отечественных ИТ-решений. Наше программное обеспечение, включая «Ред ОС», «Ред Виртуализацию» и «Ред Адм», уже успешно используется в регионе. В рамках сотрудничества мы планируем расширить внедрение российских технологий, что будет способствовать технологическому суверенитету республики», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».