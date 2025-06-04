Нижегородское правительство и ООО «НТех лаб» договорились о сотрудничестве в ИИ-сфере

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО «НТех лаб» Алексей Паламарчук подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации на территории региона положений Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители «НТех лаб».

«Нижегородская область активно использует возможности ИИ для цифровизации городского хозяйства и для удобства жителей. Все это невозможно без взаимодействия с организациями – разработчиками технологий искусственного интеллекта. Будем вместе создавать и развивать благоприятные условия для научных исследований и разработок в этой сфере», - отметил Глеб Никитин.

Среди потенциальных сфер сотрудничества - развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; инновационное предпринимательство в сфере высоких технологий; внедрение цифровых решений для городской среды, включая развитие общественных пространств, модернизацию транспортной инфраструктуры, повышение эффективности процессов строительства и оказания услуг в сфере ЖКХ; цифровые системы безопасности, видеоаналитики и интернета вещей; импортозамещение программного обеспечения; отраслевые платформенные цифровые решения.

«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с Нижегородской областью и всегда отмечали высокий интерес региона к внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. Так, например, в области уже эффективно работает наш флагманский продукт Ntech City по мониторингу экологического состояния городских контейнерных площадок», - отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.