ИИ-агент теперь заранее готовит для врачей поликлиник данные медицинской карты под конкретный прием

Москва уже много лет развивает цифровые сервисы. Доступ к электронной медкарте для жителей столицы открылся пять лет назад, объем накопленных данных о каждом пациенте из года в год становится все больше, а значит врач на приеме тратит много времени на поиск информации о прошлых приемах, назначениях и исследованиях, относящихся к причине текущего обращения пациента. Поэтому сегодня необходимы инструменты быстрого поиска данных в карте и саммаризации той информации, которая необходима врачу именно в момент обращения пациента для полноценной оценки его состояния, динамики развития заболевания и выбора правильной тактики лечения. О новых цифровых решениях в московской медицине рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Более пяти лет мы активно развиваем электронную медицинскую карту – неотъемлемую часть московского здравоохранения. Пациенты обращаются в поликлинику по разным заболеваниям и к разным специалистам, соответственно объем накопленных за это время данных огромен, и врачу крайне сложно найти в этом массиве все предыдущие обращения и исследования по теме текущего приема. Поэтому на сегодняшний день так важно обеспечить саммаризацию данных карты не просто за какой-то период, а по теме обращения пациента (будь то жалобы на повышенное давление или боль в суставах). Сделать прием персонифицированным, подобрав из карты все необходимые данные по конкретным жалобам человека - главная задача современных цифровых сервисов. Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи. Благодаря саммаризации из огромного массива данных врач видит все, что может быть полезно для принятия заключительного клинического решения, включая важную информацию по каждому конкретному обращению пациента», — сказала Анастасия Ракова.

Первый шаг в последовательном и персонализированном маршруте пациента — онлайн-запись через приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» или на порталах emias.info и mos.ru. Человек, в первую очередь, указывает цель визита: от планового диспансерного приема до симптомов простуды. Если выбрана опция «Плохое самочувствие или боль», подключается умный сервис, который уточняет самочувствие и собирает первичную информацию. Алгоритм задает наводящие вопросы и адаптирует их в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные. При этом технологии не только сокращают время на сбор информации, но и помогают лучше выявлять пациентов из групп риска: при выборе цели «плохое самочувствие или боль» система автоматически проверяет возможность опасных состояний. Например, при подозрении на сердечно-сосудистые осложнения пациенту предложат пройти опрос, определяющий риски ишемической болезни сердца. Результат будет передан врачу. При необходимости с пациентом оперативно свяжутся медики.

Далее эти сведения автоматически поступают в электронную медицинскую карту (ЭМК). На их основе ИИ-сервис «ТОП-3», разработанный Правительством Москвы совместно со «СберМедИИ» и «Лабораторией ИИ Сбера», формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза.

А новый ИИ-агент — создает сводку из ЭМК о его предыдущих обращениях, исследований, выписанных лекарств, вызовов скорой, которые имеют отношение к тем жалобам, которые озвучил пациент во время записи на прием. Все это врач получает еще до начала приема. И таким образом может лучше подготовиться к приему и провести его максимально адресно.

Сформированные в едином окне симптомы, предварительные диагнозы и «саммари» полезных сведений из ЭМК повышают качество диагностики, акцентируя внимание медика на всех деталях, важных при постановке диагноза. Специалист может не тратить время на изучение массива данных, которые есть в истории болезни пациента, ведь ИИ-агент уже подобрал все необходимую информацию, касающуюся симптомов пациента.

После осмотра врач дополняет или актуализирует сведения, а также может скорректировать предложенный системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР) набор исследований и консультаций. В завершение подключается еще один модуль СППВР. Благодаря ИИ-сервису «Топ-1» она работает как цифровой ассистент и помогает сформулировать наиболее вероятный заключительный диагноз, тем самым предоставляя независимое мнение в помощь специалисту и снижая риски врачебной ошибки.