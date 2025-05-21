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Регпортал Подмосковья объединил все меры соцподдержки для инвалидов на одной странице

На региональном портале госуслуг запустили новую страницу, на которой есть вся актуальная информация о льготах, выплатах и услугах для инвалидов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша задача – обеспечить каждому жителю региона, особенно тем, кто нуждается в особой поддержке, легкий доступ ко всей необходимой информации. В нашем регионе проживает почти 400 тыс. жителей с инвалидностью. Новый раздел на регпортале для инвалидов – это единая точка входа ко всем мерам поддержки. В нем можно найти информацию о мерах поддержки, соцуслугах и реабилитации», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Информационная страница находится на региональном портале в разделе «Соцподдержка». Здесь представлены актуальные данные обо всех мерах социальной помощи для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Пользователи найдут полный перечень социальных услуг и сведения о реабилитационных центрах Подмосковья. Кроме того, на странице размещена пошаговая инструкция для слабослышащих граждан по обращению в диспетчерскую службу – указаны удобные способы связи, такие как Telegram-бот.

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