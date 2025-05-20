Знаменитый разработчик процессоров на два года опоздал с аналогом европейской микросхемы для БПЛА

Разработчик процессоров НПЦ «Элвис» почти на 2,5 года просрочил разработку импортной микросхемы, за что получил штраф в размере 89 млн руб. Микросхема нужна для дронов. Она также используется в автоматизированном тестовом оборудовании, измерителях параметров течений жидких и газообразных сред в промышленности. Теперь проект будет завершен не ранее 2026 г.

Задержка на два года

Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика процессоров НПЦ «Элвис» штраф в размере 89 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта на 862 дня (почти два с половиной года). Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок.

НПЦ «Элвис» должен был в рамках госконтракта выполнить ОКР «Разработка и освоение производства радиационно-стойкого быстродействующего 8-ми канального измерителя временных интервалов с током потребления не более 400 мА» (микросхемы), шифр «Цифра-41-Т».

Госконтракт был заключен в декабре 2019 г. Его стоимость составила 137,5 млн руб.

Согласно претензии Минпромторга от 7 апреля 2025 г., второй этап должен быть сдан до 20 ноября 2022 г., а третий — до 20 октября 2023 г. Однако отчетные материалы по состоянию на 31 марта 2025 г. по ним сданы не были. На основании чего Минпромторг выставил неустойку в размере 89,3 млн руб. В размер которой за второй этап входит 55,4 млн руб. и за третий — 33,9 млн руб. Во второй этап входило изготовление опытных образцов и в третий проведение предварительных испытаний.

Всего по данному контракту Минпромторг за несколько лет выставил 96,9 млн руб., за просрочки следует из карточки контракта.

«Основная причина задержки связана с выявленным при предварительных испытаниях отклонения параметров микросхемы от требований техзадания, — рассказал CNews представитель НПЦ «Элвис». — Это потребовало пересмотра ее топологии и повторного цикла изготовления на производственной линии».

По его словам, работы теперь должны быть завершены в середине 2026 г. «Вопросы финансовых обязательств, включая пени, будут урегулированы в рамках действующего контракта и в конструктивном диалоге с заказчиком, — отмечают в компании. — Текущая ситуация — часть рабочего процесса при создании инновационной продукции».

Суть работ

НПЦ «Элвис» должен был разработать и освоить производство иностранной микросхемы, аналогом которой является TDC-GPX. Эта микросхема была выпущена в серийное производство немецкой компанией AMS.

Изделие применяется в дронах, в автоматизированном тестовом оборудовании, ультразвуковых расходомерах и измерителях параметров течений жидких и газообразных сред в промышленности, медицинских сканерах и пр.

Микросхема, заказанная Минпромторгом, должна обеспечивать измерение временных интервалов по двум каналам относительно одного опорного канала, возможность программной подстройки задержек по каждому из каналов и калибровки номинальной разрешающей способности относительно внешней опорной частоты.

В процессе выполнения ОКР должны быть разработаны поведенческая модель микросхемы и описание логики ее функционирования для использования в системах автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры.

ОКР выполняется с одновременным освоением производства. При разработке микросхемы должны применяться комплектующие и материалы отечественного производства.

Работы выполняется в рамках госпрограммы России «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Чем известен НПЦ «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «Элвис» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», который в 1960–1980 гг. работал в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор» радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст три мобильных процессора: для смартфонов (вышеупомянутый «Скиф»), систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Процессоры планировалось произвести на тайваньской фабрике TSMC, которая в 2022 г. после начала спецоперации на Украине заморозила исполнение контрактов со всеми российскими заказчиками.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. достигла 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г., когда она заработала 2,4 млрд руб. Чистая прибыль упала почти на 100% и составила 2,5 млн руб. вместо 237,1 млн руб. в 2020 г.

НПЦ «Элвис» известен также тем, что стал внешним управляющим МЦСТ, создатель процессоров «Эльбрус».