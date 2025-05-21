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Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА

Евросоюз ввел новые санкции против России. Под них попали Главный радиочастотный центр, совладелец «Сканэкса» Константин Николаев и ряд разработчиков БПЛА.

Санкции в отношении Главного радиочастотного центра

Евросоюз ввел 17 пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС. В частности, под санкции попали Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и его гендиректор Руслан Нестеренко.

ГРЧЦ находится в ведении Роскомнадзора. Изначально центр оказывал услуги операторам связи по экспертизе электромагнитной совместимости радиочастот. В настоящее время центр помогает Роскомнадзору по всему спектру его полномочий: мониторинг СМИ, управление ограничениями на доступ к запрещенным сайтам, установка ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) на узлы интернет-провайдеров и т.д.

В пресс-службе Роскомнадзора не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Ранее под западные санкции попали сам Роскомнадзор, его глава Андрей Липов и его заместители.

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Евросоюз ввел санкции в отношении ГРЧЦ

Также под санкции попал британский хостинг-провайдер Stark Industries Solution. он принадлежит гражданам Молдавии Ивану и Юрие Некулити и, по данным ЕС, оказывает услуги по размещению веб-сайтов государственных организаций. Также под санкции попала чешская интернет-радиостанция «Голос Европы».

Санкции в отношении разработчиков БПЛА

Ряд попавших под санкции компаний связан с разработкой БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и поставкой компонентов для них. Это компании «Эйбург» (разработчик БПЛА «Фаэтон»), «Аэрофрегат» (разработчик БПЛА «Касатка» и «Трибунал»), ООО «Беспилотные системы», «Центр комплексных беспилотных систем» (разработчик FPV-дронов), Конструкторское бюро «Микроб» (разработчик FPV-дронов «Микроб»), «Стратим», «Финко», Научно-производственный центр испытаний и компетенции в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения «Ушкуйник» (разработчик дрона «Князь Вандал Новгородский), ООО «Радиолайн», НПО «Рустехдрон» и др.

Кроме того, под санкции попали: ООО «Стан» (входит в состав госкорпорации «Ростех», разрабатывает станки ч ЧПУ), «НИИ систем связи и управления», Рязанский радиозавод», Новосибирский приборостроительный завод, «Стакно» (ипорт высокотехнологичной продукции), Загорский механический завод, НПО «Полет» (разработчик радиокомпонентов), опытное конструкторское бюро «Кристалл», Специальное косткукторское бюро приоборстроения и автоматики, завод «Луч» (разработчик систем военной связи), Федосийский оптический завод, «Интервесп» и «Интервесп-М» (занимаются импортом высокотенологичной продукции) и др. Также под санкции попал Республиканский оператор связи «Феникс», который работает на территории ДНР (Донецкая народная республика) и других новых регионов.

Из физических лиц под санкции попал совладелец «Сканэкс» (оператор решений для дистанционного зондирования Земли) и «Промтехнологии» Константин Николаев. Также под санкциями оказались гендиректор «Аэрофрегат» гендиректор НИИ «Электрон» Алексей Вязников, гендиректор НИИ «Космического приборостроения» Алексей Шашков, гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузькин и гендиректор «Ушняшник», известный политолог Алексей Чадаев.

Санкции в отношении иностранных компаний

Под санкции попали и китайские компаний, в частности, разработчики БПЛА — Mile Has Xiang technology и Skywalker technology (разработчик БПЛА Gerber’s), Shandong OreeLaser Technology (партнер по импорту вышеупомянутой «Интервест-М»), а также Poly technologies, General Technology Group Dalian Machine Tool и General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export.

Не избежали санкций и компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Игорь Королев

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