Технологическая независимость в медицине: столичные ученые представили базу данных тканеимитирующих материалов для лучевой диагностики

Ученые столичного Центра диагностики и телемедицины сформировали базу данных, в которой объединены сведения о 23 твердых и 19 жидких материалах, предназначенных для создания медицинских фантомов. Разработчики будут обновлять базу по мере создания новых материалов или появления новых данных. Проект получил название MosMedMaterial. Он открывает новые возможности для развития проектов по разработке медицинских обучающих симуляторов в столице и во всей стране. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике города Москвы Юрий Васильев.

«База данных тканеимитирующих материалов, сформированная в столичном Центре диагностики и телемедицины, — это важный практический инструмент для врачей и исследователей. В ней собраны воедино сведения о разработанных материалах, подходящих для создания медицинских фантомов. С помощью этой информации российские специалисты смогут самостоятельно создавать реалистичные модели органов, не обращаясь к зарубежным производителям. Это важный шаг к технологической независимости, повышению качества медицинского образования и развитию медицинской науки в целом», — сказал Васильев.

Столичные ученые оценили способность каждого материала имитировать определенные органы или ткани для таких методов визуализации как КТ, МРТ, УЗИ. Для твердых тел дополнительно были проанализированы и внесены в базу данных их механические характеристики. Для удобства пользователей создано программное обеспечение с системой поиска по заданному органу или параметрам. В настоящее время ведется разработка интерактивного атласа, систематизирующего данные о материалах и реальных биологических прототипах с возможностью визуального поиска по трехмерной модели человека.

«Разработчики фантомов в России и за рубежом обычно подбирают материалы через экспериментальный поиск. Это занимает очень много времени. Не у каждого научного коллектива есть возможность проверить, как материал проявляет себя при использовании разных методов визуализации. Наша лаборатория эти исследования провела. А также мы выполнили важные механические испытания, чтобы убедиться: материалы не только визуализируются, но и имеют физические свойства, соответствующие тканям настоящих органов. Это критически важно для обучения будущих врачей», — сказал д.м.н., заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Антон Владзимирский.

Данные, имеющиеся в MosMedMaterial, в перспективе помогут подходить к созданию очередного фантома более технологично. Ученые, работающие над пополнением базы, уделяют внимание воспроизведению различных типов человеческих тканей, что дает возможность моделировать органы и системы с помощью комбинаций имеющихся материалов.

Подход ученых Центра диагностики и телемедицины к представлению данных показал, что некоторые вещества обладают мультимодальными свойствами, что представляет собой перспективное направление для разработки мультимодальных фантомов, особенно востребованных для обучения врачей проведению комплексной диагностики.

Центр диагностики и телемедицины — научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских учреждениях, проведении научных исследований, образовании медработников, создании моделей, имитирующих свойства человеческих органов. Специалисты Центра разработали 12 медицинских фантомов. Новейшая из разработок – фантом печени в мягких тканях.