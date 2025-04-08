CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Кадры ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Дмитрий Григоренко открыл международную ИТ-Олимпиаду для школьников

В России стартовала международная ИТ-Олимпиада для школьников. В ней примут участие старшеклассники из России и других государств, включая Армению, Беларусь, Вьетнам, Индонезию, Китай, Киргизию, Кубу, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР. Торжественную церемонию открытия ИТ-Олимпиады, которая прошла в Координационном центре Правительства России, открыл заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил, что воспитание будущих сильных ИТ-кадров – это одна из ключевых задач, которую уже решает Правительство. Об этом CNews сообщили представители представители аппарата Правительства.

Большое внимание подготовке ИТ-кадров уделялось в рамках выполнения национального проекта «Цифровая экономика». За время его реализации количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям увеличилось в 2,5 раза, а квалификацию по ИТ-профилю получили более 230 тыс. студентов. В период с 2019 по 2024 было подготовлено 78 тыс ИТ-специалистов, необходимых отрасли.

Воспитание ИТ-кадров также стало одним из ключевых направлений нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Нацпроектом предусмотрено, что количество работников ИТ-отрасли к 2030 г. должно составить не менее 1,4 млн человек. Также государство развивает тесное сотрудничество с ведущими компаниями в направлении обучения ИТ-кадров: уже разрабатываются новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике, искусственному интеллекту и беспилотным системам, ориентированные на развитие практических навыков. Обучение при участии ведущих ИТ-компаний к 2030 г. должны пройти не менее 250 тыс. студентов.

Такие профильные образовательные проекты, как международная ИТ-Олимпиада, вносят свой вклад в воспитание кадров и помогают выявлять талантливых, заинтересованных в ИТ-технологиях школьниках и оказывать поддержку в их дальнейшем развитии в профессии.

«ИТ-технологии – это инструмент цифровизации, который делает нашу жизнь удобнее, повышает экономическую эффективность. Но он не будет работать без «мозгов», которые умеют его грамотно применять. В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные ИТ-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные ИТ-кадры – запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые несмотря на свой юный возраст уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ, понимаем, что развитие отрасли – в надежных руках», – сказал заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Международная ИТ-Олимпиада имеет практическую направленность. Задания и обучающие материалы разработаны с учетом современных тенденций в области информационных технологий, а также ориентированы на решение практических задач. В фокусе внимания такие сферы ИТ, как информационная безопасность, математическая логика, основы алгоритмизации и программирования, анализ данных, обработка текста и построение простых моделей на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Организатором ИТ-Олимпиады выступило Правительство Нижегородской области, генеральным партнером – Сбербанк. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Но это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком. Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живёте в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас все получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю», – сказал Герман Греф.

100 участников, которые лучше всего справятся с заданиями и наберут наибольшее количество баллов, примут участие в очном финале, который пройдет в кампусе школы цифровых технологий «Школе 21» от Сбербанка в Нижнем Новгороде. Как сообщил в рамках торжественного открытия олимпиады губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, церемония награждения победителей состоится на юбилейной международной конференции ЦИПР в июне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei запатентовала на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции: «Из презентации скопировали даже ошибки»

Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Казначейство закупает серверы для проекта платежей в цифровых рублях

Чипмейкер №1 в России ищет специалиста по китайскому языку

Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153