CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: цифровая трансформация – это не гонка технологий, а общая эволюция

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко посетил Республику Казахстан с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым и провел переговоры по вопросам цифровизации с руководством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В ходе переговоров стороны отметили значительные успехи России и Казахстана в области развития цифровых государственных и финансовых услуг. В частности, в 2024 г. доля безналичных платежей в Казахстане превысила 80% от общего объема транзакций. Успешно внедрена система цифрового паспорта гражданина, которая позволяет безопасно и удобно получать государственные, банковские и коммерческие услуги онлайн с единой системой идентификации.

«Цифровая трансформация – это не гонка технологий, а общая эволюция. Обмен опытом между Россией и Казахстаном позволит сформировать новые стандарты удобства, безопасности и доступности цифровых услуг. Нам важно не просто перенимать лучшие практики, но и совместно создавать ИТ-продукты, ориентированные на реальные потребности людей. Ведь конечная цель цифровизации – не сами технологии, а повышение качества жизни граждан через развитие экономики и внедрение по-настоящему комфортных цифровых решений», – сказал Дмитрий Григоренко.

На переговорах российская делегация также поделилась ключевыми достижениями в области цифровизации. На сегодняшний день Россия является одной из стран-лидеров по количеству пользователей электронных государственных услуг. Портал «Госуслуг» объединяет более 110 млн пользователей, ежедневно через платформу подаётся свыше 2 млн заявлений. Почти 80% всех зачислений в образовательные учреждения (детские сады, школы, вузы, кружки и секции) осуществляется через «Госуслуги».

Дмитрий Григоренко отметил, что Россия входит в число немногих государств, развивающих низкоорбитальную спутниковую группировку. В 2024 г. было запущено 6 таких аппаратов. К 2030 г. планируется запуск свыше 290 низкоорбитальных спутников, что позволит обеспечить 100% покрытия Земли быстрым и доступным интернетом.

Особое внимание было уделено вопросам биометрической идентификации. Стороны отметили, что развитие данных технологий являются важным направлением работы в обеих странах. Сегодня в России с помощью биометрии можно оплачивать покупки и проезд в метро, получать услуги в МФЦ и даже регистрировать бизнес в онлайн-режиме.

Переговоры Дмитрия Григоренко в Астане подтвердили взаимную заинтересованность России и Казахстана в развитии цифрового партнёрства и стороны договорились продолжить диалог по ключевым направлениям, включая реализацию совместных проектов в сфере информационных технологий, электронных государственных услуг и цифровой инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

Власти хотят направить автомобильные штрафы на ремонт «Почты России»

Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Из реестра российской продукции вычеркнут товары, о производстве и продажах которых вовремя не отчитались

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153