CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области

Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области. Сервис был разработан компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка), Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка и Правительством Москвы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Врачи Воронежской области с декабря 2024 г. используют систему поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллектацифровой помощник врача «ТОП-3». Сервис снижает нагрузку на врачей во время первичных приемов, повышает эффективность постановки предварительных диагнозов и уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг.

Сервис «ТОП-3» интегрирован в медицинскую информационную систему области – «МедСофт». На первичном приеме врач вносит жалобы пациента в систему, а искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза из 265 групп диагнозов. Врач выбирает один из вариантов или ставит собственный диагноз. Решение по дообследованию и лечению пациентов также всегда остаётся за специалистом.

Система поддержки принятия врачебных решений определяет перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), который охватывает около 95% от самых распространенных предварительных диагнозов. Цифровой помощник врача разрабатывался в соответствии с официальными клиническими протоколами при участии московских врачей-экспертов. Алгоритм доказал свою эффективность и безопасность для пациентов в ходе масштабного эксперимента по использованию инновационных технологий в системе здравоохранения Москвы, а сегодня широко используется в регионах страны.

Игорь Банин, министр здравоохранения Воронежской области: «Цифровизация — важный инструмент в улучшении качества медицинской помощи и повышении уровня жизни населения. Внедрение современных технологий позволяет оптимизировать процессы диагностики и лечения, помочь оптимизировать время на обработку документов. Примером успешного внедрения цифровых решений является использование цифрового помощника врача. Этот сервис, интегрированный в региональную медицинскую информационную систему, значительно упрощает процесс постановки предварительного диагноза. На основе жалоб пациента во время первичного амбулаторного приема система предлагает три наиболее вероятных диагноза из 265 возможных групп, охватывая 95% самых распространенных заболеваний».

Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Цифровые сервисы «Сбера» уже давно и успешно применяются в различных областях, включая медицину. Мы рады, что в Воронежской области реализован этот важный проект, который уже демонстрирует свою востребованность в регионе. Цифровой помощник врача особенно необходим в медицинской сфере, где важно быстро и эффективно обрабатывать большой объем информации. Система «ТОП-3», предлагающая три наиболее вероятных диагноза на основе жалоб пациента, помогает медицинским работникам справляться с потоком пациентов, одновременно повышая точность диагностики и качество обслуживания. Это не только снижает нагрузку на медицинский персонал, но и освобождает время для личного общения с пациентом, что положительно сказывается на общем уровне медицинского обслуживания».

Дмитрий Домарев, генеральный директор «СберМедИИ»: «Благодаря интеграции сервиса с региональной информационной системой врач не тратит время на заполнение данных в отдельном окне, а, выполняя привычные действия, получает второе мнение по постановке предварительного диагноза от искусственного интеллекта с точностью 82,9%. Сервис «ТОП-3» имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, с 2020 года помогает столичным терапевтам ставить предварительные диагнозы. Сегодня сервис успешно используется в медицинских организациях 19 субъектов нашей страны. Система поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ повышает уровень удовлетворенности пациентов, позволяет оказывать медицинскую помощь в регионах на уровне с московскими врачами-экспертами».

Сервис «ТОП-3» имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора (№ РЗН 2022/17272 от 24.05.2022). Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением ИИ-технологии, сервис прошел серьезные технические и клинические испытания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка разработчика главной российской СУБД превысила выручку Oracle

Выручка российского разработчика ПО для банков выросла на треть до 5 миллиардов

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

В России создается передовая технология производства чипов. Такую пытается освоить Европа

ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153