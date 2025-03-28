Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

Суд наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Один из них, как утверждается, пытался скрыть от следствия 200 млн руб., которые были сняты с его счета по доверенности.



Арест имущества

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС. На заседании рассматривался также вопрос о продлении ареста обвиняемым.

Управляющий директор «Роснано» по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Борис Подольский были арестованы в связи с предъявлением всем троим обвинения по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), говорится в сообщении агентства.

Стоимость арестованного имущества не уточняется. РИА «Новости» передали, что, по словам следователя, Подольский «пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество», что «было выражено» в снятии по нотариальной доверенности более 200 млн руб. с его банковского счета.

«Роснано» образовали в 2007 г. после предложения Владимира Путина создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса. В 2020 г. его кресло занял зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В чем подозревают обвиняемых

В 2017 г., приводит ТАСС версию следствия, обвиняемые использовали искаженные данные отчетности, чтобы убедить единственного акционера компании (Российская Федерация), в ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В 2022-2024 гг. государство выделило компании свыше 43 млрд руб.

«Роснано» активно привлекала коммерческие кредиты в банках. В 2016 г. общество заключало сделки и гасило старые долги за счет привлечения новых. На это обратила внимание Счетная палата. С 2017 г. в компании изменили по соглашению с акционером учетную политику и финансовую отчетность. Формально размер обязательств сократился благодаря отнесения их в раздел баланса «Добавочный капитал». Общая сумма привлеченных с 2016 г. дорогостояще кредиты на основе некорректной финансовой отчетности составила 121 млрд руб., а потенциальный ущерб начисленных и уплаченных процентов – около 28 млрд руб.

С развитием технологий возникли сложности

В начале 2022 г. Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Финансовые проблемы усугубились после введения санкций. В октябре 2022 г. стало известно, что власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано».

Осенью 2022 г. в Москве был арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» и член совета директоров «Элвис-неотека» (портфельная ИТ-структура госкомпании) Наиль Губаев. Ему вменяли в вину нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

В августе 2024 г. CNews писал об аресте Бориса Галкина, генерального директора «дочки» «Роснано» «Пластик лоджик». Галкину предъявили обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной по этому делу. «Пластик лоджик» — это разработчик провального проекта «планшета Чубайса» – электронной книги Plastic Logic 100, предназначенной для российских школ, на запуск производства которого в 2011 г. было выделено свыше 12 млрд. руб.

Тогда же другая «дочка» «Роснано» из сферы микроэлектроники — «Крокус наноэлектроника», в которую были вложены сотни миллионов долларов, заявила о намерении обанкротиться.