Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Европейские власти предложили в ответ на введение США пошлин в 25% на импорт автомобилей создать в Евросоюзе сбор за обновление программного обеспечения на смартфонах американского производства. По мнению депутатов, сбор в 10 центов за обновление iPhone, мог бы принести значительные средства для Европы.

Налог на iPhone

В Германии предложили в ответ на пошлины США ввести в Европейском Союзе (ЕС) сбор на обновления iPhone, пишет The Economic Times.

Исполняющая обязанности главы Министерство иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила в ответ на новые пошлины со стороны США ввести в странах Евросоюза дополнительный сбор за обновление программного обеспечения (ПО) на смартфонах американских производителей.

«Если другие, как 28 марта 2025 г., говорят о 25% [пошлины], то тогда мы можем говорить о всем нашем наборе инструментов. Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, 10 центов (примерно 10 руб.) за это могли бы принести много денег для Европы», — заявила Анналена Бербок. В то же время, по ее словам, другим бы членам ЕС это, возможно, не сильно понравилось.

Wikipedia Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее бывший американский коллега Энтони Блинкен

Обновления iOS в iPhone — это не просто косметические изменения или исправления ошибок. С каждой новой версией операционной системы (ОС) Apple, разработчики улучшают производительность, безопасность и функциональность iPhone. Ведь каждое обновление iOS приносит свежие и полезные возможности: от улучшенных виджетов до новых ИТ-инструментов для работы с фото или передовых функций безопасности. Одно из ключевых достоинств таких обновлений — усиление защиты. Apple регулярно устраняет уязвимости и ошибки, которые могли бы стать лазейкой для злоумышленников. Компания-разработчик также стремится к тому, чтобы iPhone работал быстрее и стабильнее, включая в обновления оптимизацию, особенно заметную на старых моделях. Многие разработчики ориентируют свои приложения на последние версии iOS, из-за чего старые системы могут не поддерживать новые программы или функции.

С начала 2025 г. уже вышло пару крупных обновлений на iPhone 17.7.5 (21H420) и 18.3.2 (22D82). Из речи Бербок не было ясно, имела ли она крупные обновления от Apple или мелкие iOS 18, iOS 18.0.1, iOS 18.1, iOS 18.1.1, iOS 18.2, iOS 18.2.1. Во втором варианте суммы будут значительно выше.

В 2023 г. Apple продала 219 млн iPhone, согласно данным Statista. Наибольшее количество устройств было продано в Северной Америке (76,8 млн), Европе (57,2 млн) и Китае (44,8 млн). Меньше всего iPhone покупают в Африке и на Ближнем Востоке.

Пошлины 25% на импорт автомобилей для Европы

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о планах ввести пошлины в 25% на все импортируемые в страну автомобили, об этом была публикация на сайте Белого дома.

Пошлины будут применяться ко всем легковым автомобилям (седаны, внедорожники, кроссоверы, минивэны, грузовые фургоны) и легким грузовикам, а также к основным автомобильным деталям (двигатели, трансмиссии, детали трансмиссии и электрические компоненты). Трамп заявил, что пошлины вступят в силу 2 апреля 2025 г., а взимать их США начнут на следующий день т.е. с 3 апреля.

В бюллетене на сайте Белого дома говорится, что Дональд Трамп принимает меры для защиты автомобильной промышленности США, которая была подорвана чрезмерным импортом, угрожающим внутренней промышленной базе и цепочкам поставок. «Я думаю, наша автомобильная промышленность будет процветать как никогда раньше», — заявил Трамп.

Белый дом также приводит некоторые цифры, согласно которым в 2024 г. американцы купили около 16 млн автомобилей, половина которых были импортными. В остальных восьми миллионах автомобилей, собранных в США, средняя доля американских компонентов оценивается менее чем в 50%.

Ответные меры

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Франция призвала Европейскую комиссию, которая занимается вопросами торговли ЕС, рассмотреть возможность применения самой мощной ответной меры — так называемого инструмента борьбы с принуждением — впервые в истории.

Как считают аналитики, европейские власти уже создали инструментарий в первый срок Трампа в ответ на его политику. Помимо Anti-Coercion Instrument (ACI), который обеспечивает правовую основу для реагирования на экономическое принуждение, применяемое третьими странами против ЕС или его государств-членов. По данным Европейской комиссии (ЕК), основная цель ACI заключается в сдерживании экономического принуждения в эпоху «возросшей милитаризации торговли». По мнению опрошенных аналитиков журналистами Bloomberg, европейские власти в 2025 г. могли бы нацелиться на свои огромные активы в виде государственного долга США, американские технологические и сервисные компании, которые полагаются на рынок ЕС, а также на финансовый бизнес.