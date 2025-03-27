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«Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту

«Авито» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, поддержку малых и средних предприятий (МСП), а также внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В рамках этого стратегического партнерства стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов в регион, развитие малого и среднего бизнеса и организацию обучающих программ для предпринимателей. «Авито» и правительство региона намерены активно работать над реализацией проектов, которые принесут пользу местным жителям, туристам и экономике региона в целом.

Уже сейчас платформа активно помогает развитию туристического сектора Мурманской области, который привлекает путешественников первозданной природой Заполярья, заповедниками и водопадами, возможностью увидеть северное сияние и оригинальным досугом, в том числе зимней рыбалкой. Аналитики сервиса видят растущий интерес к Арктике, в том числе к Мурманску, которые на сегодняшний день можно отнести к нетрадиционным направлениям внутреннего туризма. Так, число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам 2024 г. выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023 г.

На «Авито Путешествиях» по региону представлено более трех тыс. доступных для посуточной аренды квартир и загородных объектов, а также около 350 отелей. В 2024 г. снять объект на «Авито» стоило 4,5 тыс. руб. за ночь, а путешественники останавливались в среднем на три ночи.

«Сервисы «Авито» уже стали полноценным инструментом как для туристов, которые могут найти жилье, экскурсии и авто, так и для людей, желающих начать свое дело. В 2024 г. количество активных объявлений на «Авито» в Мурманской области достигло 3,4 млн — на 24% больше по сравнению с 2023 г. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет еще новые горизонты для развития туризма и малого и среднего бизнеса в регионе. Работа уже стартовала, яркий пример — Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон, — сказал Влад Федулов, управляющий дериектор «Авито». — В рамках мероприятий «Авито Путешествия» помогли более четырех тыс. участникам и гостям найти подходящий вариант размещения».

Правительство Мурманской области выразило уверенность в успешности данного партнерства.

«Мы благодарим компанию за интерес к Мурманской области. Мы надеемся, что партнерские отношения с Авито станут важным шагом к реализации нашей стратегии по развитию экономики региона. Одна из договоренностей — создание поводов, которые помогут привлечь туристов и показать жителям всей России красоту Крайнего Севера. Для этого мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера», — сказала Оксана Николаевна Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.

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