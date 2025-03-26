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В Подмосковье умные сервисы «вывели» на помощь социальным предприятиям

На портале госуслуг Московской области упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но еще не рассмотренное заявление, а другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предварительная проверка выявляет несоответствия на ранних этапах подачи заявки, что помогает сократить количество отказов в предоставлении услуги», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус «Социальное предприятие» для малого и среднего бизнеса предоставляет доступ к различным мерам поддержки, включая гранты и помощь в продвижении продукции. Получить такой статус могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, в которых трудятся социально незащищенные лица или которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и т.д.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса».

Статус соцпредприятия необходимо подтверждать ежегодно.

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