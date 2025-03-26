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В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации

С 2023 г. оплатой проезда по геолокации в общественном транспорте воспользовались более 16,5 миллионов раз. Суть технологий заключается в том, что пассажиры могут оплачивать проезд при помощи специального приложения, которое можно скачать на смартфон. При запуске приложения определяется местоположение пассажира и маршрут, после чего автоматически рассчитывается тариф, и формируется электронный билет. Оплата производится мгновенно после подтверждения.

Технология внедряется в регионах на наземном городском и пригородном железнодорожном транспорте в рамках стратегического проекта Минтранса «Зеленый цифровой коридор пассажира». Минтранс лицензирует эту технологию для регионов на бесплатной основе.

«Внедрение инновационных способов оплаты в общественном транспорте – ключевой элемент цифровой трансформации страны, направленный на повышение качества и доступности транспортных услуг для пассажиров. Сокращение времени ожидания при посадке за счет возможности оплаты проезда при помощи мобильного приложения делает поездки в общественном транспорте комфортнее. Достижение отметки в 16,5 миллионов оплат по геолокации демонстрирует высокую востребованность подобных сервисов и подчеркивает необходимость дальнейшего развития инновационных решений в сфере общественного транспорта. Новые технологии ориентированы на удобство и комфорт пассажиров», — сказал заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин.

Безбарьерная оплата с помощью геолокации пользуется спросом, поскольку это простой и быстрый способ оплаты проезда для пассажиров. Данный метод упрощает процесс взаимодействия с транспортной системой, а также сокращает затраты перевозчиков и транспортных компаний на оборудование. Инициатива Минтранса «Зеленый цифровой коридор пассажира» направлена на расширение цифровизации пассажирских перевозок в российских регионах.

«В рамках проектов Министерства транспорта по цифровой трансформации МТС участвует в реализации стратегического направления «Зелёный цифровой коридор пассажира». Компания оцифровала трамваи, электробусы и автобусы в Пермском крае. В стадии реализации аналогичные проекты в других регионах. Проект обеспечил миллионы пассажиров возможностью бесшовной оплаты проезда и доступом к цифровому сервису подсчета и автоматизации пассажиропотока, включая пересадки», — сказал вице-президент МТС по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.

Проект «Зеленый цифровой коридор пассажира» направлен на цифровизацию пассажирских перевозок. Он обеспечивает бесшовный проезд пассажиров по всей стране без использования наличных средств и бумажных документов. Благодаря проекту развиваются инструменты безналичной оплаты, создаются онлайн-карты всех маршрутов наземного транспорта и цифровые профили пассажиров.

«Для регионов внедрение новой технологии упрощается благодаря тому, что осуществляется на основе лицензии, безвозмездно передаваемой в субъекты федерации Ситуационно-информационным центром Минтранса. Кроме того, технология способствует накоплению достоверной статистики и принятию обоснованных управленческих решений. На следующем этапе, к реализации которого мы уже приступили, в технологию будет встроен сервис автоматического применения транспортных льгот, который усилит адресную социальную поддержку граждан. В итоге пассажирские перевозки станут еще более комфортными для пассажиров, прозрачными, управляемыми и безопасными», — отметил генеральный директор компании «Датапакс» Алексей Остренин.

Транспортная инфраструктура становится более доступной и современной благодаря новым технологиям. Оплата проезда в общественном транспорте по безбарьерной системе на основе геолокации используется в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске, Костроме, идет тестирование в Московской области и Санкт-Петербурге. В 2024 г. технологию начали внедрять на железнодорожном транспорте Казани, Калининграда и Нижнего Новгорода.

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